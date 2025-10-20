شهرداران مناطق تهران موظف به تشکیل کمیته درآمدی در شهرداری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه درآمدی مناطق پهنه الف شهرداری تهران با موضوع وضعیت درآمدی مناطق تا پایان مهر ماه و نیز در نظر گرفتن مشوقهای درآمدی و عملکرد مناطق در این حوزه با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، سجاد محمد علی نژاد معان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، حمید رضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، مدیران کل معاونت مالی و اقتصاد شهری، مدیران کل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و شهرداران مناطق پهنه الف برگزار شد.
در این جلسه لطف الله فروزنده با اشاره به لزوم تشکیل کمیته درآمدی در مناطق گفت: در حال حاضر در حوزه نقد و پروندههایی که در حوزه شهر سازی وجود دارد میبایست شهرداران مناطق نسبت به تعیین تکلیف فیشهای عوارضی اقدام کنند. چرا که سال جاری در شهرداری سال سختی به ویژه از منظر درآمدی بوده و هزینههایی به شهرداری متقبل و متحمل شده است.
معاون شهردار تهران افزود: مدیریت شهری در دوره چهارم علاوه بر توجه به پروژههای بزرگ مقیاس که نیاز شهر است به پروژههای کوچک مقیاس محلهای نیز توجه خاص داشته و این پروژهها بنا به خواست و درخواست شهروندان بوده است. هزینه این پروژهها نیز از همین عوارض و منابع درآمدی در مناطق تأمین میشود لذا تلاش مدیریت شهری در تحقق منابع درآمدی تنها در راستای برآورده ساختن مطالبات مردم و نیز عمل به تعهدات شهرداری در قبال پروژههای محلهای و فرا منطقهای است.
وی افزود: در حال حاضر پروژههای کوچک و بزرگ در شهر در حال اجراست که آثار و ثمرات آن بر زندگی شهروندان قابل مشاهده هست و یا خواهد بود.
در این جلسه حمید رضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت وصولی فیشهای عوارض شهرسازی، به مناطقی که بیشترین وصولی را در شش ماه نخست سال داشتند اشاره کرد و گفت: مناطق یک، دو، چهار، شش و سه به ترتیب بیشترین وصولی را از فیشهای عوارض شهرداری داشته اند و مناطق بیست، ده، پانزده، هفت و چهارده نیز به ترتیب بیشترین درصد تحقق درآمد از محل فیشهای عوارض شهرسازی داشته اند.
در این جلسه همچنین علی خشنود مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران گزارشی در خصوص وضعیت درآمدی شهرداری تهران ارائه داد و نیز شهرداران مناطق به ارائه وضعیت عملکردی خود در تحقق درآمدی تا پایان مهر ماه و نیز تا پایان سال پرداختند.
