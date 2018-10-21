به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی شهریاری شامگاه یکشنبه در بازدید از مراکز درمانی شهر سمنان بابیان اینکه رعایت سند آمایش سرزمین از سوی دانشگاههای علوم پزشکی ضروری است، ابراز داشت: یکی از مشکلات موجود در برخی دانشگاههای علوم پزشکی عدم تطبیق رشتههای علوم پزشکی با نیاز روز جامعه محسوب میشود که باید این نکته مدنظر روسای این دانشگاهها باشد.
وی بابیان اینکه در هر دورهای باید متناسب با شرایط و زمان پیش رفت، افزود: سند آمایش سرزمین این نکته را یادآور میشود که در هر شهرستانی چه رشتهای میتواند راهگشای نیازهای مردم باشد که در صورت رعایت آن خدماتدهی به مردم افزونتر خواهد شد.
ضرورت آموزش برای بازار کار
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بابیان اینکه علاوه بر رشتههای پزشکی باید آموزشها نیز منطبق با طرح آمایش سرزمین صورت گیرد، ابراز داشت: ارائه صحیح این آموزشها میتواند دانشآموختگان را سریعتر وارد بازار کار کند بنابراین اگر خواهان اشتغال بیشتر هستیم باید ابتدا نیازسنجی انجام شود.
شهریاری بابیان اینکه بعد از شناخت نیازها باید به سراغ ظرفیتهای هر شهر رفت، تصریح کرد: اگر دانشگاهها هنگام ایجاد رشتههای مختلف علوم پزشکی نیاز را شناسایی و بر اساس آن اقدام به رفع مشکل کنند در کاهش بیکاری بسیار مؤثرتر خواهد بود.
وی افزود: برای اشتغال دانشآموختگان بومی میبایست رشتههای تحصیلی مطابق با نیاز هر شهر باشد بنابراین انتخاب هر نوع رشتهای بدون در نظر گرفتن اولویتهای شهری ضروری است که گریبانگیر دانشآموختگان بومی خواهد شد و انتظار میرود دانشگاهها این موارد را رعایت کنند.
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