وزیر کشور وارد اهواز شد/ بازدید از مرزها در آستانه اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز (چهارشنبه) برای بازدید از امکانات فراهم شده در مرز شلمچه و چذابه برای زائران اربعین حسینی، وارد اهواز شد و مورد استقبال استاندار خوزستان و سایر مقامات این استان قرار گرفت.

رحمانی فضلی در بدو ورود به فرودگاه اهواز و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این سفر، بازدید از امکانات پایانه های مرزی شلمچه و چذابه است تا اگر احیانا مشکلی وجود دارد، نسبت به حل آن اقدام کنیم.

وی ادامه داد: خواهش من از مردم و زوار این است که کاملا به اطلاعیه ها و دستورالعمل های نهادهای مرتبط با اربعین توجه کنند. در حال حاضر تراکم حضور مردم در مرزها بالاست، همه امکانات نیز فراهم شده است ولی باید بتوانیم با همکاری مردم، تسهیلات را مناسب‌تر و راحت‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

وزیر کشور در پایان گفت: امیدوارم با همکاری مناسب دستگاه های مسئول در زمینه اربعین و همکاری خوب مردم، بتوانیم مراسم اربعین را به خوبی برگزار کنیم.