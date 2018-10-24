به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، امروز (چهارشنبه) در جلسه هیأت دولت، قتل جمال خاشقچی را واقعه‌ای تکان‌دهنده توصیف کرد و اظهار داشت: کسی تصور نمی کرد که در دنیای امروز و در قرن جدید شاهد این چنین قتل سازمان یافته ای بوده و دستگاهی برای انجام یک قتل فجیع برنامه ریزی بکند و فکر نمی کنم بدون حمایت آمریکا کشوری جرأت ارتکاب چنین جنایتی را داشته باشد.

وی تصریح کرد: گویا یک جمع قبیله ای که بر کشوری حکومت دارد، از حاشیه امنیتی برخوردار است و ارتکاب چنین جنایتی با اتکاء به ابرقدرتی است که از آنها حمایت می کند و اجازه نمی دهد که دادگاه هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، علیه آنها هم وارد عمل شود.

روحانی خاطر نشان کرد: چگونه است که ملت بزرگی مانند یمن چندین سال است اسیر بمباران شدید قرار دارند و جهان در مقابل آن سکوت کرده است؟ آیا اگر حمایت آمریکا نبود، باز هم مردم یمن اینگونه زیر بمباران وحشیانه قرار می گرفتند.

رئیس جمهور، دولت ترکیه را به تحقیقات بی طرفانه و دقیق در خصوص قتل فجیع خبرنگار منتقد سعودی توصیه کرد و گفت: از دولت برادر و دوست ترکیه می خواهم که روند تحقیقات در این موضوع را دقیق و بی طرفانه ادامه دهد تا کاملاً تمام ابعاد و زوایای این جنایت که در دهه های اخیر بی سابقه بوده و در قرن های گذشته انجام می شد، برای جهانیان آشکار شود.

روحانی گفت: ارتکاب چنین جنایتی نشان می دهد که یک تفکر غلط چطور می تواند انحراف ایجاد کند و این همان تفکری است که گروه های تروریستی مانند داعش را در منطقه بوجود آورده است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در کشوری که حرمین شرفین در آن واقع شده است و مسلمانان جهان به این اماکن مقدس احترام می گذارند، این جنایت نمونه ای است که ماهیت و واقعیت گروهی که در آن حضور دارند را روشن می سازد.

روحانی موضع گیری در قبال قتل این خبرنگار منتقد را آزمایش و امتحان بزرگی برای همه کشورهای جهان دانست و گفت: بدون تردید موضع گیری آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای جهان در این مسأله نشان می دهد که آنها چقدر در زمینه حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی حساسیت دارند.

رئیس جمهور افزود: از دیدگاه فرهنگ اسلامی مواجهه با چنین جنایت هایی کاملاً روشن است و بر این اساس اگر یک نفر کشته شود، از نظر ما انسانیت کشته شده است. باید ببینیم که کشورهای مدعی حقوق بشر در این زمینه چه واکنشی خواهند داشت. امروز مردم جهان شعارهای شما را که ادعای حقوق بشر می کنید باور کنند یا اینکه اعلام می نمایید که بخاطر ۴۵۰ میلیارد دلار حاضر نیستید در این زمینه اظهار نظر کنید. با چنین واکنش هایی ماهیت خود را به صراحت برای جهانیان آشکار می سازید.

روحانی تصریح کرد: بدون تردید محکوم تر از این جنایت و مرتکبین آن، قدرتی است که جرأت این جنایت را به آنها داده است. امروز برای همگان در جهان آشکار شده که شما طرفدار چه رژیم هایی هستید و در ۱۳ آبان هم می خواهید جنایت دیگری را مرتکب شده و بر ملتی آزاد، استقلال خواه و بزرگ که دست شما را قطع کرده و خواسته تا نوکر شما نباشد، فشار وارد کنید.

رئیس جمهور گفت: امیدوارم کشورها و ملت های جهان، واقعیت های موجود را هر چه بهتر لمس کنند و این فرصتی است که مظلومیت مردم یمن، عراق، سوریه و افغانستان که با پول آن جنایتکاران تحت فشار هستند، روشن تر شود.