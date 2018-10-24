خط حزبالله ۱۵۶ |میعاد در سرزمین خاطرهها
به گزارش خبرگزاری مهر، خط حزبالله ۱۵۶ با عنوان «میعاد در سرزمین خاطرهها» منتشر شد.
در این شماره، هفتهنامه خط حزبالله برای اولین بار تحلیل ۴۵ سال پیش رهبر انقلاب دربارهی مراسم اربعین را منتشر میکند. در بخشی از آن متن چنین میخوانیم: «مسئلهی اربعین یک مسئلهی مهمّی است. اربعین یعنی میعاد شیعیان در یک کنگرهی بینالمللی، جهانی، در یک سرزمینی که خود آن سرزمین خاطرهانگیز است؛ سرزمین خاطرهها است؛ خاطرههای باشکوه، خاطرههای عظیم؛ سرزمین شهدا، مزار کشتهشدگان راه خدا. اینجا جمع بشوند پیروان تشیع، و دست برادری و پیمان وفاداریِ هرچه بیشتر ببندند. این اربعین است».
گزارش این هفته نشریه نیز تحلیلی کوتاه از قیام امام حسین (ع) از منظر رهبر انقلاب است که این بیانات مربوط به دوران خفقان و زمانی است که ایشان تحت نظر شدید رژیم پهلوی بودند و استفاده از تعابیری همچون «انقلاب اسلامی» در آن سخنرانیها میتوانسته تبعات سنگینی برای گوینده داشته باشد.
همچنین اطلاعنگاشت این شماره خط حزبالله به ۴ دوره حیات مبارزاتی انسان ۲۵۰ ساله اختصاص دارد که برگرفته شده از گفتار پنجم و ششم کتاب «همرزمان حسین(ع)» است.
دیگر عناوین این شماره که خواندن این بخشها نیز توصیه میشود بدین شرح است:
کسی بخاطر مسئولیت، نباید رفتارش با مردم تغییر کند (نهجالبلاغه)
اگر شهدای شما نبودند، دشمن تا نزدیکی قبر سیدالشهداء میآمد (مسئلهروز)
روز اربعین از روزهای تحکیم وحدت است (کلام امام)
برای شناخت روشهای دشمن، با تاریخ آشنا شوید (روش تحلیل سیاسی)
مجاهدت حضرت زینب برای ما قابل توصیف نیست (خانواده ایرانی)
حق عظیم به گردن تهرانیها (عکسنوشت)
طبق رسم هفتگی خط حزبالله نیز شماره ۱۵۶ این هفتهنامه به روح بلند شهید حسین فهمیده تقدیم میشود.
نسخهی PDF نشریه در سه نسخهی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر روی خروجی پایگاه KHAMENEI.IR قرار گرفته و عموم امت حزبالله میتوانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئتهای مذهبی و پایگاههای بسیج توزیع کنند.
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