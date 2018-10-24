به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاخ سفید به دنبال انتشار اخباری مبنی بر کشف بمب در نزدیکی محل کار باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در واشنگتن دی سی و نیز کشف بمب در صندوق پُستی منزل بیل و هیلاری کلینتون در بیانیه ای اعلام کرد: حملات به اوباما، کلینتون و دیگران را محکوم می کنیم.

در بیانیه صادره از سوی کاخ سفید در این باره آمده است: چنین اقدامات تروریستی مشمئزکننده هستند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد: دفاتر شبکه سی‌ان‌ان در نیویورک به دلیل دریافت یک بسته مشکوک تخلیه شده اند.

آسوشیتدپرس ساعاتی پیش در خبری فوری اعلام کرده بود که در منزل بیل و هیلاری کلینتون بمب کشف شده است.

اکسپرس نیز در خبر دیگری اعلام کرد که بسته‌هایی از مواد انفجاری مشکوک در نزدیکی دفتر کار باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در واشنگتن دی سی کشف شده است.