جمع آوری گیاه «سنبل آبی» از آبگیر سفیر امید آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، آبگیر ۲ هکتاری بلوار سفیر امید آستارا درگیر گیاه مهاجم «سنبل آبی» شده که در حال حاضر با تلاش کارکنان حفاظت محیط زیست، شهرداری و دوستداران در حال پاکسازی است.

«سنبل آبی» یک گیاه آبزی بومی در حوزه آمازون بوده و از گونه‌های مهاجم بسیار مشکل‌ساز در خارج از محدوده بومی خود است. این گیاه در سال‌های گذشته وارد تالاب‌های استان گیلان، به‌ ویژه تالاب بین‌المللی انزلی، تالاب عینک رشت و چند آب‌بندان شهرستان شفت شده است. گسترش سریع آن و پوشش کامل سطح آب موجب بروز مشکلات عدیده زیست‌ محیطی شده که‌ کاهش تنوع زیستی و مرگ تدریجی تالاب ها را موجب می شود.