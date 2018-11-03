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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

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جمع آوری گیاه «سنبل آبی» از آبگیر سفیر امید آستارا

جمع آوری گیاه «سنبل آبی» از آبگیر سفیر امید آستارا

آستارا- ۲ هکتار از آبگیر سفیر امید شهرستان مرزی آستارا درگیر گیاه مهاجم «سنبل آبی» بوده که توسط نیروهای شهرداری و محیط زیست این شهرستان پاکسازی می شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، آبگیر ۲  هکتاری بلوار سفیر امید آستارا درگیر گیاه مهاجم «سنبل آبی» شده که در حال حاضر با تلاش کارکنان حفاظت محیط زیست، شهرداری و دوستداران در حال پاکسازی است.

«سنبل آبی» یک گیاه آبزی بومی در حوزه آمازون بوده و از گونه‌های مهاجم بسیار مشکل‌ساز در خارج از محدوده بومی خود است. این گیاه در سال‌های گذشته وارد تالاب‌های استان گیلان، به‌ ویژه تالاب بین‌المللی انزلی، تالاب عینک رشت و چند آب‌بندان شهرستان شفت شده است. گسترش سریع آن و پوشش کامل سطح آب موجب بروز مشکلات عدیده زیست‌ محیطی شده که‌ کاهش تنوع زیستی و مرگ تدریجی تالاب ها را موجب می شود.

کد مطلب 4444316

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