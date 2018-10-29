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۷ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۱

ورود ۴ میلیون زائر خارجی و عرب به استان کربلای معلی

ورود ۴ میلیون زائر خارجی و عرب به استان کربلای معلی

رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری کربلا از ورود ۴ میلیون زائر خارجی و عرب به استان کربلای معلی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عقیل المسعودی» رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری کربلا اعلام کرد که تاکنون حدود ۴ میلیون زائر خارجی و عرب از جمله زوار ایرانی برای احیاء مراسم اربعین حسینی وارد استان کربلا شده اند.

وی تاکید کرد که تعداد زوار خارجی و عرب که خود را برای احیاء مراسم اربعین حسینی به کربلا می رسانند در حال افزایش است.

المسعودی تصریح کرد که تعداد زائران ایرانی که به کربلا رفته اند به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده و این آمار در حال افزایش است.

وی افزود: تعدادی از کاروان های بزرگ از فرانسه، آذربایجان و ترکیه نیز بعد از ظهر روز یکشنبه وارد کربلا شدند.

کد مطلب 4444423

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