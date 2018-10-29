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۷ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۸

«خروج ممنوع» به صحنه می‌رود/ یک خواننده پاپ تهیه کننده تئاتر شد

«خروج ممنوع» به صحنه می‌رود/ یک خواننده پاپ تهیه کننده تئاتر شد

نمایش «خروج ممنوع» به کارگردانی گیتی قاسمی و تهیه کنندگی سیامک عباسی به زودی روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، گیتی قاسمی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون اولین تجربه‌ کارگردانی خود را رقم می زند. او که فارغ التحصیل رشته کارگردانی از دانشگاه هنرهای زیبا است نمایشنامه‌ای از ژان پل سارتر با عنوان «no exit» یا «خروج ممنوع» را روی صحنه می برد.

همچنین سیامک عباسی خواننده‌ و آهنگساز پاپ تهیه‌کنندگی این اثر را برعهده دارد.

«خروج ممنوع» اولین تجربه‌ سیامک عباسی در حوزه‌ تهیه‌کنندگی تئاتر به حساب می‌آید. او که دانشجوی مقطع دکتری در رشته‌ ادبیات فارسی است، تجربه‌ تهیه‌کنندگی و کارگردانی چندین فیلم کوتاه را نیز در کارنامه‌ خود دارد.

نسیم ادبی، فرزانه سهیلی، رضا اخلاقی راد و اویس خلیل زاده بازیگران این نمایش هستند.

پیش تولید نمایش «خروج ممنوع» از ماه مرداد آغاز شده و گروه اکنون در حال تمرین هستند. زمان و مکان اجرای نمایش به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4444535
آروین موذن زاده

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