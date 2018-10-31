اتریش پیمان مهاجرتی سازمان ملل را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، دولت اتریش با این باور که پیمان مهاجرتی سازمان ملل می تواند ثبات، استقلال و امنیت در کشورهای اروپایی و بخصوص اتریش را به مخاطره بیندازد، ضمن رد این پیمان در نظر دارد امروز تصمیم خود در این باره اعلام کند.

به نوشته این منبع خبری، دولت اتریش خروج مجارستان و آمریکا از پیمان مهاجرتی سازمان ملل را موضوعی کاملا مرتبط با دولت این دو کشور دانسته و معتقد است که کشورها باید بر اساس معیارهای خود درباره این پیمان تصمیم گیری کنند.

پیمان مهاجرتی سازمان ملل قرار است در ماه دسامبر در کنفرانس مراکش در این کشور برای تصویب به بحث گذاشته شود.

۱۹۳ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی اعلامیه ای غیرالزام آور را به تصویب رساندند که موسوم به «پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل » است. بر اساس این پیمان کشورها ضمانت می دهند تا شرایط دسترسی آوارگان، مهاجران و پناهجویان به شغل و تحصیل را فراهم آورند.