کاشت ۲۵ هزار اصله درخت در بوستان چیتگر به مناسبت نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر،عباسعلی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران با تاکید بر آغاز عملیات کاشت ۲۵ هزار اصله درخت در بوستان جنگلی چیتگر اظهار کرد: این اقدام در ادامه اجرای طرح ملی و مردمی «کاشت یک میلیارد درخت» و به مناسبت ایام پربرکت نیمه شعبان، همچنین هفته منابع طبیعی و روز درختکاری آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به رویکرد علمی و برنامهمحور این طرح افزود: این اقدام گسترده با برنامهریزی مدون و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی، با هدف احیا و غنیسازی هرچه بیشتر عرصههای طبیعی شهری در حال اجراست.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران تصریح کرد: بر اساس مطالعات فنی و کارشناسی دقیق، گونههای انتخابی برای این طرح از میان درختان مقاوم، متنوع و کاملاً سازگار با اقلیم منطقه انتخاب شدهاند. این مطالعات جامع، هر دو گروه درختان پهنبرگ و سوزنیبرگ را شامل میشود تا ضمن افزایش پوشش گیاهی، تابآوری و سلامت اکوسیستم بوستان نیز ارتقا یابد.
نوبخت با بیان اینکه این اقدام در ادامه روند موفق سال گذشته انجام میشود، خاطرنشان کرد: کاشت ۲۵ هزار اصله درخت در بوستان چیتگر، در ادامه کاشت موفق ۲۰ هزار اصله درخت در سال گذشته در همین بوستان صورت میگیرد و گامی بلند در مسیر احیای دائمی و اصولی این فضای سبز بزرگ شهری به شمار میرود.
وی در پایان با اشاره به همکاری بینبخشی در اجرای این طرح گفت: این طرح با همکاری شهرداری منطقه ۲۲، مشارکت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سایر نهادهای مرتبط در حال اجراست که نشاندهنده عزم جدی دستگاههای اجرایی برای گسترش و حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور است. کاشت این تعداد درخت، علاوه بر کمک به بهبود کیفیت هوا و محیط زیست کلانشهر تهران، نمادی از توجه به سنت حسنه درختکاری و گسترش فرهنگ حفظ منابع طبیعی برای نسلهای آینده محسوب میشود.
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