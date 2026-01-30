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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

قالیباف درگذشت آیت‌الله محمدهادی عبدخدایی را تسلیت گفت

قالیباف درگذشت آیت‌الله محمدهادی عبدخدایی را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله محمدهادی عبدخدایی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت عالم ربانی، اندیشمند فرهیخته و خادم صادق اسلام و انقلاب، آیت‌الله محمدهادی عبدخدایی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم ربانی، اندیشمند فرهیخته و خادم صادق اسلام و انقلاب، آیت‌الله دکتر محمدهادی عبدخدایی، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.

آن فقید سعید، از چهره‌های برجسته علمی و انقلابی کشور و یادگار خاندان ریشه‌دار علم و مجاهدت بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف دینی، تربیت طلاب و دانشجویان و خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری کرد. حضور مسئولانه ایشان در مجلس خبرگان رهبری و سه دوره ی مجلس شورای اسلامی، ایفای نقش در عرصه دیپلماسی دینی به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان و مدیریت و تولیت مراکز علمی حوزوی، جلوه‌هایی ماندگار از تعهد، دانایی و بصیرت آن مرحوم به‌شمار می‌آید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به بیت مکرم، شاگردان، ارادتمندان و جامعه علمی و حوزوی کشور، به‌ویژه مردم مؤمن و قدرشناس مشهد مقدس، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم فقید سعید، علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6735115
اكرم سادات حسيني شبستري

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