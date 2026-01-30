به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت عالم ربانی، اندیشمند فرهیخته و خادم صادق اسلام و انقلاب، آیت‌الله محمدهادی عبدخدایی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم ربانی، اندیشمند فرهیخته و خادم صادق اسلام و انقلاب، آیت‌الله دکتر محمدهادی عبدخدایی، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.

آن فقید سعید، از چهره‌های برجسته علمی و انقلابی کشور و یادگار خاندان ریشه‌دار علم و مجاهدت بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف دینی، تربیت طلاب و دانشجویان و خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری کرد. حضور مسئولانه ایشان در مجلس خبرگان رهبری و سه دوره ی مجلس شورای اسلامی، ایفای نقش در عرصه دیپلماسی دینی به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان و مدیریت و تولیت مراکز علمی حوزوی، جلوه‌هایی ماندگار از تعهد، دانایی و بصیرت آن مرحوم به‌شمار می‌آید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به بیت مکرم، شاگردان، ارادتمندان و جامعه علمی و حوزوی کشور، به‌ویژه مردم مؤمن و قدرشناس مشهد مقدس، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم فقید سعید، علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی