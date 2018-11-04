خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۷ و در ابتدایی ترین ساعات روز به سمت خیابان قدم برمی‌داریم تا به محل برگزاری راهپیمایی و مقابل مسجد شهید حیدری برسیم که در طول مسیر با افراد و اشخاص مختلف از دانشجویان و دانش آموزان اوایل انقلاب گرفته تا جوانان دهه چهارم انقلاب دیدار و گفتگو می کنیم.

در طی مسیر شعار و فریاد «مرگ بر آمریکا» لحظه ای قطع نمی شود و هرچه به محل آغاز راهپیمایی نزدیک می‌شویم این شور و هیجان بیشتر و بیشتر می‌شود.

قلم در بیان شگفتی‌ها و زیبایی های مسیر ناتوان است

قلم در بیان شگفتی‌ها و زیبایی های مسیر ناتوان است؛ ازخودگذشتگی که گفتم یاد جانبازی افتادم که با ویلچر به صحنه آمده بود، جانبازی که قربانی جنگ‌افروزی دست‌نشانده‌های آمریکا شده بود و امروز افتخار می‌کرد بار دیگر به ندای ولی امر مسلمین جهان لبیک گفته و به میدان آمده است.

مسیر مملو از جمعیت بود از زن و مرد و پیر و جوان اما حضور دانش آموزان پرشورتر از همیشه؛ چراکه امروز روز دانش آموز است.

در ادامه مسیر حجت‌الاسلام موسی محبی رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند را دیدم و با وی به گفتگو پرداختم.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور استکبارستیزی و بصیرت جوانان و نوجوانان ایران اسلامی به خصوص دانش آموزان و دانشجویان است، ادامه داد: شعار «مرگ بر آمریکا» ثمره رفتار خصمانه آمریکا بوده و هست چراکه آمریکا قبل و بعد از انقلاب تاکنون به دنبال رخنه در ایران اسلامی بوده است.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند بابیان اینکه آمریکا به دنبال تحت‌الشعاع قراردادن عزت، استقلال و آزادی ایران اسلامی است، گفت: مردم ایران اسلامی به رهبری امام خامنه‌ای هیچ‌گاه از مواضع حق خود دست برنخواهند داشت تا زمینه اضمحلال آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیل را فراهم سازند.

اتحاد رمز پیروزی جمهوری اسلامی ایران است

وی اظهار کرد: تا زمانی که آمریکا خوی استکباری، چپاولی، برتری و توحش داشته باشد شعار مردم ما «مرگ بر آمریکا» خواهد بود چراکه مردم ما شهید داده اند تا قرآن و اسلام در جامعه جاری شود و تا آمریکا آدم نشود شعار ما همین است.

حجت‌الاسلام محبی با اشاره به شکست آمریکا در ۴۰ سال گذشته برابر ایران اسلامی، گفت: بنا به گفته خودشان تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی ایران همواره شکست و زوال آن‌ها را به دنبال داشته است.

وی عنوان کرد: ملت ایران باخدای خود عهد بسته‌اند و خداوند نیز وعده نابودی کفار و ظالمان را داده و بحمدالله هرروز آثار و نشانه شکست آمریکا در دنیا نمایان تر می‌شود.

اتحاد و همبستگی مردم ایران اسلامی در مواجهه با سختی‌ها

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند با اشاره به اتحاد و همبستگی مردم ایران اسلامی در مواجهه با سختی‌ها، گفت: مردم ایران اسلامی همواره در مسائل سیاسی و اجتماعی گرفته و حتی حوادث و بلایای طبیعی نشان داده‌اند که دلسوز و غمخوار یکدیگر هتند و هیچ‌گاه در شرایط سخت یکدیگر را رها نمی‌کنند و آمریکا و دولت‌های مرتجع عربی که قصد جدایی ملت از یکدیگر را دارند باید یکباردیگر تاریخ را بخوانند.

وی با اشاره به اینکه خداوند قادر به هر کاری است، گفت: حادثه طبس مصداق بارز وعده خداوند مبنی بر خسران ظالمان است لذا به آمریکایی ها توصیه می‌کنیم تا بیش از این به افول نرفته‌اید و در جامعه جهانی خوار و ذلیل نشده‌اید دست از دشمنی با ملت‌های مظلوم بردارید.

در ادامه دانش‌آموز نهاوندی امیرحسین مولوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز هدف ما افزایش توان علمی برای مبارزه با آمریکا درصحنه علمی است همچنان که مقام معظم رهبری به این مسئله توجه فراوان دارند.

وی ادامه داد: امروز ما باید با علم خود آن‌چنان‌که شایسته است کاری کنیم آمریکا به‌زانو دربیایید چراکه ایرانیان همواره سرآمد علوم مختلف در این و جهان بوده و هستند.

درون آمریکا آشوب و آشفتگی است

این دانش‌آموز نهاوندی با اشاره به لزوم اتحاد در برابر دشمن، گفت: اگر بخواهیم یک کاری را به‌درستی انجام دهیم برای به ثمر نشستن نتیجه مطلوب تقسیم‌کار می‌کنیم کمااینکه امروز همه آحاد جامعه از دانشجویان و دانش آموزان تا نیروهای نظامی و سیاست گذاران زیر پرچم مقدس ایران با رهبری پیامبرگونه امام خامنه ای به دنبال هدفی مشترک آن‌هم نابودی آمریکا و اسرائیل هستند.

سعید ساکی یک فعال فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امروز در نهاوند همه آمده‌اند تا هرچه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند چراکه آمریکا از ابتدای انقلاب تاکنون توطئه‌های زیادی علیه مردم ما داشته است.

وی گفت: نظام اسلامی برگرفته از رأی مردم است و مسئولین ما برای به تحقق رسیدن آرمان‌های امام و شهدا قدم برمی‌دارند حال شاید در مواردی مسائلی باشد اما درمجموع هدف مردم ایران اسلامی نابودی آمریکاست.

این فعال فرهنگی با اشاره به اینکه آمریکا به خاطر سیاست‌های خصمانه‌اش آرامش را از خود صلب کرده است، گفت: درون آمریکا یک آشوبی است که شعله‌های آن از تیراندازی‌های خیابانی آن پیداست و به تیر بستن دانش آموزان و دانشجویان در خیابان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین برخوردهای پلیس آن با شهروندانش از مصادیق بارز این فروپاشی سیاسی و داخلی است.

آری پلاکاردهایی که در دست دانش آموزان، دانشجویان و بسیجیان است نشان از انزجار و نفرت از آمریکا و اسرائیل دارد و اینها همه نشان از بصیرت و دانایی مردمان و آینده سازان این مملکت است.