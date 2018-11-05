میزان تشعشع گوشی های موبایل درحد استاندارد است/ جای نگرانی نیست

غلامرضا خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگرانی برخی کاربران از میزان تشعشع گوشی های تلفن همراه اظهار داشت: تمام گوشیهای که وارد کشور می شوند در ۲ آزمایشگاه مجهز در دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، تست و نمونه برداری می شوند که این آزمایشگاهها از مدرن ترین و به روزترین آزمایشگاههای دنیا محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه در این نمونه برداری و تست تاییدیه ها، میزان نرخ جذب تشعشع گوشی ها اندازه گیری می شود، ادامه داد: این میزان برای اندام های مختلف بدن، رقم متفاوتی است. برای مثال برای سر و بدن اندازه نرخ جذب تشعشع باید کمتر از ۱.۶ وات بر کیلوگرم باشد. این رقم برای دست و پا فرق دارد.

خاکسار با بیان اینکه تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند از نظر نرخ جذب تشعشع بر اندام های مختلف بدن تست شده و با حد استاندارد مطابقت داده می شوند، تاکید کرد: آزمایشگاههای متولی این بخش بسیار مجهز بوده و نمونه آنها جز در کشور ترکیه، در سایر کشورهای منطقه دیده نمی شود و از این حیث، بسیار قابل اطمینان هستند.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی رگولاتوری درباره فرآیند تست گوشی های وارداتی گفت: زمانی که گوشی وارد کشور می شود یک نمونه از آن نمونه برداری شده و به آزمایشگاهها برای دریافت تایید نمونه فرستاده می شود. در این تستها، علاوه بر بحث وای فای و سایر تستهای عملکردی، میزان جذب تشعشع (SAR) هم اندازه گیری می شود.

وی با بیان اینکه میزان SAR مهمترین آیتم در تست گوشی های موبایل و خط قرمز ما محسوب می شود، افزود: اگر در تستهای انجام شده مشخص شود که میزان SAR گوشی بالاتر از حد مجاز بوده، قطعا جلوی ورود گوشی به کشور گرفته می شود.

خاکسار در پاسخ به این سوال که چند درصد از گوشی های موبایل وارداتی در این شرایط تایید نمی شوند، گفت: از آنجایی که هم اکنون اکثر گوشی هایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند، از برندهای معتبر دنیا هستند و باید استانداردهای روز دنیا را رعایت کنند، تاکنون به جز یک مورد، موضوعی گزارش نشده و تمامی تست ها پایین تر از حد استاندارد بوده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: این مورد نیز مربوط به سال ۹۰ بوده است که میزان نرخ تشعشع یک مدل گوشی از یک کمپانی معروف، یک صدم وات بر کیلوگرم بالاتر از حد استاندارد بود که ما موضوع را به نماینده این برند در ایران گزارش دادیم و این وندور طی فراخوانی گوشی را از سطح بازار جمع آوری کرد.

وی با تاکید براینکه برای گوشیهایی که به صورت قانونی وارد بازار می شوند هیچ نگرانی وجود ندارد و کاربران تنها باید نسبت به رعایت موارد بهداشتی در استفاده از گوشی ها دقت کنند، افزود: در حالت استاندارد روز دنیا، هیچ گوشی غیراستانداردی به صورت قانونی وارد کشور نمی شود؛ مگر آنکه گوشی قاچاق باشد و تست نشود که یکی از دلایل اعمال طرح رجیستری نیز این موضوع بود و هم اکنون با صفر شدن قاچاق گوشی در کشور، این نگرانی وجود نخواهد داشت.