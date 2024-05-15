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۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۴۵

طبق مصوبات ستاد تسهیل؛

بانک‌ها از اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی منع شدند

بانک‌ها از اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی منع شدند

مصوبات یکصد و شصت و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات یکصد و شصت و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۲۷۰۶۸۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و «عطف به بند (۲) مصوبات یکصد و هفتاد و دومین جلسه دبیرخانه ستاد ابلاغی به شماره ۲۳۴۹۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶» در خصوص بررسی موضوع واحدهایی که از محل وجوه اداره شده تسهیلات دریافت نموده‌اند پس از استماع نظرات اعضا در نهایت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱-۱- بانک مرکزی و کلیه بانک‌های عامل موظفند واحدهای تولیدی دریافت کننده تسهیلات از محل وجوه اداره شده که اصل و سود مبلغ تسهیلات دریافتی را به بانک پرداخت نموده‌اند را از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج نموده و کلیه محدودیت‌های آنها را برطرف نمایند.

۱-۲- مقرر شد کلیه بانک‌های عامل نسبت به ارائه لیست بدهکاران تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده، (به تفکیک نام شرکت، اصل وام، سود، میزان جرایم) ظرف مدت ۳ ماه به دبیرخانه ستاد تسهیل اقدام نمایند.

۱-۳- مقرر شد پس از دریافت لیست تسهیلات گیرندگان از بانک‌ها و مشخص شدن میزان جرایم تسهیلات پرداختی موضوع پس از دریافت دستورالعمل‌های موجود در کمیته‌های تخصصی ستاد تسهیل مطرح و در صورت نیاز پیشنهاد بخشش جرایم به هیأت وزیران ارسال تا در این خصوص تصمیم‌گیری نهایی توسط هیأت وزیران انجام پذیرد.

۱-۴- بدیهی است تا تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بانک‌ها اجازه هیچ گونه اقدام حقوقی اجرایی و محدودیت ساز بانکی در خصوص جرایم تسهیلات از محل وجوه اداره شده را نخواهند داشت.

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کد مطلب 6107167
سمیه رسولی

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