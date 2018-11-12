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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

اشتاین مایر:

اروپا برای دستیابی به صلح باید تلاش بیشتری کند

اروپا برای دستیابی به صلح باید تلاش بیشتری کند

رئیس جمهوری آلمان که به منظور شرکت در مراسم یکصدمین سال آتش بس جنگ جهانی اول به انگلیس سفر کرده بود در سخنانی بر لزوم تلاش بیشتر برای تحقق صلح مطلق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل، «فرانک والتر اشتاین مایر» در سخنانی در جریان سفر به انگلیس به منظور شرکت در مراسم یکصدمین سال آتش بس جنگ جهانی اول اظهار داشت: کشور های اروپایی باید برای صلح و ثبات نه تنها در اروپا بلکه در سراسر جهان تلاش مضاعفی داشته باشند. 

وی در ادامه سخنان خود افزود: اروپا بخصوص در شرایط کنونی و با توجه به انتخابات پیش رو بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز دارد. 

اشتاین مایر همچنین خاطر نشان کرد: کشورهای اروپایی باید با اتخاذ سیاست های قاطع و منسجم مسیر تحقق صلح مطلق را هموار کنند.

رئیس جمهوری آلمان پس از شرکت در مراسم ویژه یکصدمین سال آتش بس جنگ جهانی اول با «ملکه الیزابت» و «پرنس چارلز» بطور جداگانه دیدار و درباره مناسبات دوجانبه و مسائل اروپا گفتگو کرد.

کد مطلب 4456082
شقایق لامع زاده

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