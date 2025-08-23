به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه قرآن و عترت به ریاست معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور نمایندگان عضو کارگروه از جمله نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، وزارت آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی، وزارت میراث فرهنگی، سازمان اوقاف و امور خیریه، کانون فرهنگی هنری مساجد، معاونت فرهنگی، معاونت هنری و انجمن خادمان قرآن کریم برگزار شد.

در ابتدای جلسه جوادی ضمن خوش آمد گویی به تبیین فلسفه حضور اعضا در جلسه پرداخت و سپس حسین سلیمانی مدیر کل کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی، فعالیت‌های این کمیسیون و کارگروه‌های مختلف را تشریح نمود.

در ادامه نمایندگان دستگاه‌ها اقدامات و فعالیت‌های قرآنی خود را توضیح و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه معاون امور فرهنگی و رئیس کارگروه قرآن و عترت فعالیت‌های فرهنگی و هنری به تقویت انسجام دستگاه‌های فرهنگی در خدمت گسترده فعالیت‌های قرآنی تاکید و خروجی طرح‌های قرآنی فاخر را هدف تشکیل کارگروه‌های تخصصی دانست.

در انتهای جلسه معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کارگروه اعلام کرد که تمامی ظرفیت‌های این وزارتخانه از جمله دبیرخانه هم افزایی وزارتخانه‌های فرهنگی و دبیرخانه هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر (ص) را برای امور تبلیغی ترویجی قرآنی پای کار خواهند آورد و آماده دریافت طرح‌های ملی و بین المللی در این حوزه‌ها هستند.

همچنین مقرر شد پیوست فعالیت‌های فرهنگی هنری دستگاه‌ها تدوین و در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.