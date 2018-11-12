به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه تلاشهای آمریکا نتواسته آنها را به هدف اصلیشان برساند، تصریح کرد: تدابیر لازم برای مقابله با این تحریمها انجام شده است و در حال حاضر با برنامه ریزی لازم آثار منفی تحریم ها کنترل واقدامات لازم برای توسعه تجارت با کشورهای ۸گانه و همسایه گان درحال انجام است و انتظار می رود اتحادیه اروپا نیز هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی کانال مالی اقدام کند.

در ادامه زیگمار گابریل وزیر خارجه سابق آلمان ضمن ابراز تاسف از بازگشت تحریم‌های آمریکا تاکید کرد که یکی از اهداف برجام، توسعه روابط سیاسی و اقتصادی اروپا با ایران است و آلمان همچنان به توسعه همکاری های اقتصادی با ایران علاقه دارد.

وی با ابراز امیدواری از ایحاد کانال مالی بین ایران و اروپا بیان داشت که هزاران شرکت کوچک و بزرگ آلمانی که هیچ تعاملی با آمریکا ندارند می توانند به راحتی با ایران به تبادلات تجاری بپردازند.

در ادامه این گفتگوها طرفین ضمن بررسی جزئیات کانال مالی بین ایران و اروپا پیشنهاد کردند ادامه گفتگوها در سطح کارشناسی و به منظور حل رسیدن به یک راه حل مشخص دنبال شود.