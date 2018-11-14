کتاب «شکسته بسته ی لخته» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهرف کتاب کوچکِ طرح و شعر «شکسته بسته ی لخته» اثر مهدی نوید و یاسمن رستمیان توسط انتشارات کتاب پاگرد منتشر و راهی بازار نشر شد.
این کتاب شعری سپید و چند صفحهای را به همراه طراحیهایی سیاه وسفید در بر میگیرد. شعر توسط مهدی نوید سروده شده و تصویرسازی اثر هم به عهده یاسمن رستمیان بوده است.
صفحات این کتاب به صورت آکاردئونی باز شده و در یک سمت حاوی شعر و در سمت دیگر دربردارنده طراحیها هستند.
در بخشی از شعر این کتاب میخوانیم:
اگر غرابی باشد تشنه و سفید اگر نسیانی
باشد در آینه یی ملتهب اگر کسالتی باشد
در خمیازه یی بسته و همه در باشد و همه
لحظه باشد حرف باشد اگر تنی باشد
خاموش تنی محاط که تصمیم را جا گذاشته
تنی متعارف ___
اگر غراب نباشد چه؟
گوشی که تیز میشود
...
این کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.
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