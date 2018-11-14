بازتاب تهدید فدراسیون فوتبال ایران از سوی AFC

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته با انتشار بیانیه ای تاکید کرد استقلال فدراسیون فوتبال ایران باید حفظ شود و در صورت دخالت مجلس و دولت در این فدراسیون، فوتبال ایران تعلیق و تیم ملی ایران از جام ملت ها حذف می شود.

این موضوع بازتاب گسترده ای در رسانه های کشورهای عربی داشته است.

روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان نوشت: «ایران به حذف از جام ملت ها تهدید شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا مجلس و دولت ایران را از دخالت در فدراسیون فوتبال برحذر داشت.»

سایت عربی زبان «کوره» نوشت: «کنفدراسیون فوتبال آسیا به امکان مجازات فدراسیون فوتبال ایران به خاطر دخالت در این فدراسیون اشاره کرده است.»

سایت «ارم نیوز» امارات هم نوشت: «به دلیل مداخله دولت ممکن است AFC مجازات هایی را برای فدراسیون فوتبال ایران اعمال کند.»