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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۱

بازتاب تهدید فدراسیون فوتبال ایران از سوی AFC

بازتاب تهدید فدراسیون فوتبال ایران از سوی AFC

تهدید فدراسیون فوتبال ایران از سوی AFC برای تعلیق و حذف از جام ملت‌های آسیا بازتاب گسترده‌ای در کشورهای عربی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته با انتشار بیانیه ای تاکید کرد استقلال فدراسیون فوتبال ایران باید حفظ شود و در صورت دخالت مجلس و دولت در این فدراسیون، فوتبال ایران تعلیق و تیم ملی ایران از جام ملت ها حذف می شود.

این موضوع بازتاب گسترده ای در رسانه های کشورهای عربی داشته است.

روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان نوشت: «ایران به حذف از جام ملت ها تهدید شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا مجلس و دولت ایران را از دخالت در فدراسیون فوتبال برحذر داشت.»

سایت عربی زبان «کوره» نوشت: «کنفدراسیون فوتبال آسیا به امکان مجازات فدراسیون فوتبال ایران به خاطر دخالت در این فدراسیون اشاره کرده است.»

سایت «ارم نیوز» امارات هم نوشت: «به دلیل مداخله دولت ممکن است AFC مجازات هایی را برای فدراسیون فوتبال ایران اعمال کند.»

کد مطلب 4457972

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      4 1
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      عجب دستاوردی شد برای تاج!!!! ببین چقدر اینجا رو مخ طرف رفته
    • OP IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      1 1
      پاسخ
      از همون اول من یکی مطمئن بودم واسه این قانون حریف آقای تاج نمیشن. به هرحال خدا بخیر کنه
    • تیمورقهرمانی IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      2 1
      پاسخ
      نتیجه لابی قوی. من نمیدونم AFC از کجا فهمیده که دولت و مجلس در کار فدراسیون دخالت میکنند؟!

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