به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در ابتدای فصل جاری رقابت های لیگ برتر به دلیل محرومیت از سوی فیفا برای حضور در نقل و انتقالات نتوانست بازیکنان مدنظر خود را جذب کند. با این حال برخی بازیکنان این تیم نظیر وحید امیری، فرشاد احمدزاده، صادق محرمی و محسن مسلمان از جمع سرخپوشان رفتند تا دست کادر فنی این تیم خالی تر از همیشه شود.

پیش از این نیز مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که یکی از مسببان اصلی محرومیت باشگاه پرسپولیس از حضور در دو پنجره نقل و انتقالاتی بود از این تیم رفته بود تا سرخپوشان با کمترین اسم و رسم بازیکن به نایب قهرمانی فصل ۲۰۱۸ لیگ قهرمانان آسیا برسند.

دومی پرسپولیس در آسیا باعث شده تا برخی از این بازیکنان فکر بازگشت به تیم خود را در سر بپرورانند و بخواهند خودشان را در نقل و انتقالات فصل زمستان همراه با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه به جمع هم تیمی های سابق برسانند. زمزمه هایی که از صحبت های یکی از مدیربرنامه های این بازیکنان با مسئولان باشگاه به گوش می رسید چنین خبری را تایید می کند.

با این حال حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس رسما به آنها اعلام کرده است هرگز حاضر نیست بازیکنانی که در بدترین شرایط از این تیم رفتند را به پرسپولیس بازگرداند. نکته ای که اعلام کرده است اگر برانکو هم بخواهد وی مخالفت خواهد کرد. مدیرعامل سرخ ها معتقد است اگر آنها در پرسپولیس می ماندند می توانستند در بعضی از بازی ها عای دست کادرفنی شوند و حالا که رفته اند دیگر نیازی به حضورشان نیست.