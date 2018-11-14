به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بخش مسابقه دانشجویی چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت ۲۵ تیم از ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور شرکت کردند.

دانشجویان در قالب گروه‌های ۵ تا ۶ نفره به همراه سرپرست خود به رقابت و حل مسئله در یک فضای مجازی برای یک مدل کسب‌وکار بر اساس نرم‌افزار طراحی‌شده پرداختند.

همچنین در بخش ایده های محصول محور نیز در مرحله اول بیش از ۱۰۰ طرح در بخش فراخوان ایده‌های محصول محور به دبیرخانه همایش و فن بازار ملی سلامت ارسال‌ شده بود که پس از بررسی و داوری اولیه ۱۸ ایده برتر برای رقابت نهایی در روز دوم همایش به رقابت پرداختند.

درنهایت در هر بخش یک تیم مقام اول، دو تیم مقام دوم و سه تیم مقام سوم را کسب کردند.

جایزه تیم اول مبلغ ۵۰ میلیون ریال، تیم دوم ۳۰ میلیون ریال و تیم سوم ۲۰ میلیون ریال بود که علاوه بر آن به ایده‌های برتر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال گرنت کسب‌وکار نیز تعلق گرفت.

برگزیدگان فراخوان ایده‌های محصول محور: رتبه اول: دستگاه فیزیوتراپی گوارشی یا کمربند یبوست و نفخ شکم/ مصطفی جعفری، رتبه دوم: SPR/ مهسا سلیمانی، رتبه دوم: نانواسپیرونولاکتون برای درمان آکنه/ حمیدرضا کلیدری، رتبه سوم: تولید پاکت و ظروف یک‌بارمصرف زیست‌تجزیه‌پذیر با استفاده از برگ درختان/ راضیه تقی‌زاده، رتبه سوم: اپلیکیشن پذیرش ۲۴/ محمدابراهیم قانع، رتبه سوم: تهیه آنتی A۱ از دانه گیاهی/ فرشته ال‌صاحب‌فصول

برگزیدگان مسابقه دانشجویی: تیم اول: بازی نو؛ علوم پزشکی اراک به سرپرستی دکتر سیدحامد میرحسینی، تیم دوم: پرتو زندگی؛ علوم پزشکی فسا به سرپرستی احمدرضا نبئی، تیم دوم: تیته؛ علوم پزشکی تهران به سرپرستی دکتر علی‌محمد مصدق‌راد، تیم سوم: گیلان؛ علوم پزشکی گیلان به سرپرستی مجتبی هدایتی، تیم سوم: ریلکس؛ علوم پزشکی اصفهان به سرپرستی میمنه جعفری، تیم سوم: دکتر هانس؛ علوم پزشکی تبریز به سرپرستی دکتر کیهان‌ور.