لزوم کاهش اثرات تحریم با بهره گیری از سرمایه های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شهبازی مسئول سازمان بسیج صنعتی کشور در حاشیه امضاء تفاهم نامه با معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مدارس سمپاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خلایی که در کشور وجود دارد، نبود بانک معرفی توانمندی های موجود در بخش صنعتی کشور است؛ به همین ‌خاطر نمی توان ظرفیت‌های موجود در بخش های مختلف مربوط به واحدهای صنعتی را شناسایی کرد.

وی افزود: این موضوع باعث شده تا افراد روی مسائلی کار کنند که نه تنها نیاز کشور را برطرف نمی‌کند، بلکه بن بست بازگشایی هم در آن ایجاد نمی شود؛ پس در این حالت نمی توان انتظار داشت که قدرت بازدارندگی در بخش صنعتی به وجود بیاید.

شهبازی گفت: در حوزه صنعت به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت‌های موجود در کشور را باید به سمت صنعت سوق بدهیم؛ لذا راهکاری که به نظر رسید، این است که دانش آموزان مستعد را شناسایی کنیم و سپس آنها را به سمت نیازهای کشور سوق بدهیم؛ بر این اساس، تفاهم‌نامه‌ای صبح امروز با معاون وزیر آموزش و پرورش امضا شد.

وی بیان اینکه در این تفاهم نامه تصمیم گرفتیم دانش آموزان مستعد را به سمت نیازهای کشور سوق دهیم اظهار داشت: البته شاید راهکارهایی که دانش‌آموزان ارائه می دهند، فناورانه نباشد اما چون خلاقیت در دانش آموزان زیاد است، می‌توان از خلاقیت و نوآوری آن ها برای تولید فناوری استفاده کرد.

شهبازی ادامه داد: با این تفاهم نامه می‌خواهیم از خلاقیت های دانش آموزان در مسائل مورد نیاز کشور و درجهت تولید دانش استفاده کنیم؛ در همین راستا جشنواره‌ای در نمایشگاه بین المللی تهران در بهمن ماه سال جاری برگزار می کنیم که در آن، سرآمدان فناوری و صنعت و همچنین فارغ التحصیلان دانشگاهی به ارائه دستاوردهای خود می پردازند.

مسئول سازمان بسیج صنعتی کشور اظهار داشت: این سازمان با وزارتخانه های نیرو، نفت، صنعت و سازمان انرژی اتمی همکاری‌هایی دارد که در این جشنواره از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان مورد اشاره افرادی حضور خواهند داشت؛ علاوه بر این، نمایندگانی هم از پارک های علم و فناوری حضور دارند که به ارائه دستاوردهای خود می پردازند.

وی تصریح کرد: با برگزاری این جشنواره به دنبال آن هستیم تا از سرمایه های اجتماعی و متخصصان برای ارائه میانبر و راه‌های کم هزینه به منظور کاهش اثرات تحریم استفاده کنیم؛ البته این تجربیات در گذشته نیز وجود داشته اما ظهور و بروز نداشته است.

شهبازی با اشاره به اینکه این جشنواره دومین سال است که برگزار می شود، گفت: خروجی جشنواره سال گذشته منجر به تاسیس شرکت مادر تخصصی در سازمان بسیج مهندسین کشور شده است؛ این شرکت به دنبال مصوب کردن تصمیم‌های زیرساختی در حوزه های فناورانه و به اشتراک گذاشتن آن ها است.