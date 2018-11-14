بیمه رازی به عنوان قهرمانی لیگ برتر وزنه برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پایانی لیگ برتر وزنه برداری رده سنی بزرگسالان باشگاههای کشور با حضور ۸ تیم طی دو روز (۲۲ و ۲۳ آبان ماه) در تالار وزنه‌برداری (سالن ایرانیان) مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که بیمه رازی مثل سه هفته گذشته با کسب ۷۷۵ امتیاز تیمی در هفته چهارم به صدرنشینی خود ادامه داد.

رده بندی تیمها در هفته چهارم:

۱- بیمه رازی: ۷۷۵ امتیاز

۲- شرکت ملی حفاری اهواز: ۷۲۶ امتیاز

۳- عقاب نیروی هوایی: ۶۶۰امتیاز

۴- رعد پدافند: ۶۳۲ امتیاز

۵- تعاونی انقلاب شهریار: ۶۰۹ امتیاز

۶- نیروی زمینی ارتش: ۵۶۵ امتیاز

۷- مناطق نفت جنوب خوزستان: ۴۱۴ امتیاز

۸- نور همدان : ۳۶۵ امتیاز



بدین ترتیب تیم بیمه رازی که برای دومین سال در لیگ برتر وزنه برداری حضور داشته به دومین عنوان قهرمان خود دست یافت.

تیم عقاب نیروی هوایی که در هفته سوم با ۱۶۲۶ امتیاز رده چهارمی را به خود اختصاص داده بود، هفته چهارم دست به کار بزرگی زد و با گرفتن ۶۶۰ امتیاز به کاپ سومی لیگ برتر رسید و در مجموع ۴ هفته ۲۲۸۶ امتیاز کسب کرد. تیم رعد پدافند با اختلاف ۲ امتیاز و کسب ۲۲۸۴ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

رده بندی نهایی تیم‌ها در پایان لیگ برتر بزرگسالان باشگاههای کشور به شرح زیر است:

۱- بیمه رازی: ۲۷۵۲ امتیاز

۲- شرکت ملی حفاری اهواز: ۲۶۰۱ امتیاز

۳- عقاب نیروی هوایی: ۲۲۸۶ امتیاز

۴ رعد پدافند: ۲۲۸۴ امتیاز

۵- تعاونی انقلاب شهریار: ۲۰۸۸ امتیاز

۶- نیروی زمینی ارتش: ۲۰۱۷ امتیاز

۷- مناطق نفت جنوب خوزستان: ۲۰۰۳ امتیاز

۸- نور همدان : ۱۶۵۷ امتیاز