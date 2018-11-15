آماده باش ۳۰ نیروی هلال احمر در شهرستان شادگان

عبدالغنی امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش ۳۰ نفر نیروی امدادی در شهرستان شادگان در پی بارش باران اظهار کرد: طی پیش بینی های هواشناسی، بارش شدید باران در این شهرستان انجام می شود که تمهیدات لازم برای امداد رسانی احتمالی در این شهرستان اندیشیده شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شادگان تصریح کرد: تمهیدات لازم برای امداد رسانی در این شهرستان اندشیده شده است.

وی اضافه کرد: نیروهای امدادگر جمعیت هلال احمر این شهرستان در پایگاه امداد و نجات در محور اهواز به آبادان برای خدمات رسانی به مردم و رانندگان در آماده باش کامل هستند.

امیدی گفت: در همین راستا نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شادگان برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده باش کامل عملیاتی هستند و تیم‌های عملیاتی این جمعیت به تجهیزاتی نظیر آمبولانس، خودرو کمک دار، امکانات عملیات در باران یا سیل مجهز هستند.