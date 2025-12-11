امید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تشدید بارشها و شرایط ناپایدار جوی، تمامی تیمهای عملیاتی هلالاحمر شهرستان شادگان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها و اعلام وضعیت جوی نامساعد در هفته جاری، تمامی کارکنان، امدادگران و نجاتگران هلالاحمر در سطح شهرستان شادگان به حالت آمادهباش درآمدهاند.
اسکندری اضافه کرد: نیروهای امدادگر جمعیت هلال احمر شهرستان شادگان در پایگاه امداد و نجات در محور اهواز به آبادان برای خدمات رسانی به مردم و رانندگان در آماده باش کامل هستند.
رئیس جمعیت هلال احمر شادگان در پایان گفت: در همین راستا نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر این شهرستان برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده باش کامل عملیاتی هستند و تیمهای عملیاتی این جمعیت به تجهیزاتی نظیر آمبولانس، خودرو کمک دار، امکانات عملیات در باران مجهز هستند.
