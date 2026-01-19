هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از احداث این پایگاه، ارتقای پوشش امدادی در محورهای مواصلاتی شهرستان، افزایش سرعت پاسخگویی در مواقع بحران، کاهش تلفات حوادث جاده‌ای و تقویت ایمنی مسافران است؛ همچنین این پایگاه زمینه جذب نیروهای امدادی جدید را نیز فراهم خواهد کرد.

وی افزود: باتوجه به موقعیت ارتباطی و تردد بالای محورهای مواصلاتی، ایجاد این پایگاه از ضروری‌ترین نیازهای شادگان است.

نماینده مردم شادگان در مجلس با بیان اینکه نیروهای داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان شادگان فعالانه‌ در حوادث و بحرانها حاضر می شوند، از زحمات و تلاش های پرسنل، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر تشکر کرد.

خنفری در خاتمه گفت: بهترین نیروها را در جمعیت هلال احمر شهرستان شادگان داریم که در هر ساعت از شبانه روز آماده ارائه خدمت به مردم در هرگونه شرایط و حوادث هستند.