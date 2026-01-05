لزوم به روز رسانی تجهیزات هلال احمر شادگان برای مقابله با حوادث

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش تجهیزات و لجستیک هلال احمر، بهبود وضعیت معیشتی امدادگران و نجات گران این جمعیت ضرورت دارد.

وی افزود: جمعیت هلال احمر در خط مقدم امداد و نجات و اولین ارگانی است که در حوادث در کنار مردم قرار می‌گیرد و این نشان از اراده و اعتقاد قلبی این عزیزان برای کمک به مردم دارد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برآورده شدن انتظارات بالای مردم از هلال احمر شادگان مستلزم تأمین تجهیزات و امکانات متناسب برای انجام خدمات شایسته امدادی است.

خنفری در خاتمه همچنین با اشاره به رسالت مهم امدادی هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر به عنوان بزرگترین نهاد امدادرسان کشور در حوادث و سوانح همواره در صف اول نیروهای امدادرسان بوده و خدمات گوناگونی به آسیب دیدگان از حوادث ارائه می‌دهد.