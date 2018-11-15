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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

برای تبدیل انرژی؛

خورشید مصنوعی در چین ساخته شد

خورشید مصنوعی در چین ساخته شد

محققان چینی یک خورشید مصنوعی ساخته اند که دمای آن به ۱۰۰ میلیون درجه سانتیگراد می رسد و می تواند هیدروژن را به انرژی تجدیدپذیر ارزان تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، چین یک خورشید مصنوعی ساخته که دمای آن به ۶ برابر هسته خورشید می شود.

این دستگاه در حقیقت یک راکتور است که فرایند خورشید را تقلید می کند و بخشی از پروژه ای است که هیدروژن را به انرژی تجدیدپذیر و کم هزینه تبدیل می کند.

دمای خورشید مصنوعی برای نخستین بار در هفته جاری به ۱۰۰ میلیون درجه سانتیگراد (۱۸۰ میلیون درجه فارنهایت) رسید که نقطه عطفی در این پروژه است. دانشمندان معتقدند همجوشی هسته ای در این دما اتفاق می افتد.

این درحالی است که دانشمندان سراسر جهان برای ساخت نخستین راکتور همجوشی هسته ای واقعی جهان در حال رقابت با یکدیگر هستند.

این پروژه منبع نامحدودی از یک انرژی پاک را ایجاد می کند که به اعتقاد دانشمندان می تواند زمین را از تغییرات آب و هوایی نجات دهد.

به هرحال دانشمندان در Hefei Institute of Physical Science اعلام کردند دمای این راکتور به ۱۰۰ میلیون درجه سانتیگراد رسیده است. این درحالی است که دمای هسته خورشید ۱۵ میلیون درجه سانتیگراد است.

کد مطلب 4459010
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
      6 2
      پاسخ
      چطور این دستگاه با دمای 100میلیون درجه سانتیگراد ذوب نمی شود
    • بهمن SC ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
      1 4
      پاسخ
      این خبر چرنده محضه و بلوفی بیش نیست تولید چنین دمایی با انفجار صدها بمب اتمی هم امکان پذیر نیست و حتی در صحت بمب های هیدروژنی که آمریکایی ها ادعا می کند تردید جدی وجود داره
      • محمد علمداری IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
        0 0
        شدنی هست ‌ طراحی اولیه این رآکتور در سال 2007در فرانسه شروع شد با مشارکت چندین کشور جهان‌وقرار.است‌درسال2035باتوان خروجی 500مگاواتی شروع به کار کنه

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