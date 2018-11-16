برگزاری پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای تفاهمنامه‌ای بین محمد خزاعی دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» و شیخ علی ضاهر رییس موسسه الرسالات لبنان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» در قالب «هفته سینمای مقاومت» در کشور لبنان برگزار شود.

«هفته سینمای مقاومت» در لبنان آغاز سلسله هفته‌های سینمای مقاومت در این دوره است که طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ آذر ماه در شهر بیروت برگزار می‌شود.

فیلم‌های سینمایی «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ طادی و «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی از جمله فیلم‌هایی است که در «هفته سینمای مقاومت» در لبنان به نمایش در می‌آیند.

همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی «مقاومت» در لبنان جمعی از سینماگران ایرانی نیز، به این کشور سفر می‌کنند.

نمایش فیلم‌های ایرانی، سخنرانی دبیر جشنواره فیلم «مقاومت» و تعدادی از سینماگران، برپایی جلسات نقد و بررسی و نشست پرسش و پاسخ با رسانه‌ها از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته فیلم است.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با همکاری مراکز و سازمان‌های مختلف کشور همزمان با هفته گرامیداشت بسیج از ۵ تا ۹ آذر به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.