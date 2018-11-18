سواحل شهر جاسک تعیین تکلیف شود

محمد رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر فرماندار با اشاره به سفر اخیر استاندار هرمزگان به شهرستان جاسک گفت: در سفر اخیر آقای همتی استاندار هرمزگان به شهرستان جاسک از تمام نقاط شهر بازدید صورت گرفت و از شورا وشهردارنسبت به نابسامانی وضعیت شهر جاسک با این موقعیت جغرافیایی وطبیعی که یک سانتی متر فضای سبز ومبلمان شهری مناسبی واستاندارد ندارد انتقاد کرد.

رادمهر بیان داشت: در این سفر استاندار هرمزگان ضمن گلایه از عملکرد شورا و شهرداری در این راستا دستوراتی جهت ساماندهی شهر جاسک با کمک نیروی دریایی صادر کرد و از شورا وشهرداری خواست تا با تمام ظرفیت های موجود وضعیت شهر و سواحل را سامان بخشد.

فرماندار جاسک عنوان کرد: ما نمی توانیم از حق مردم بگذریم، مردم شورا را انتخاب کرده اند وشورا شهردار انتخاب می کندتا به مردم و شهر خدمت کنند و باید پای کار باشند و نباید از اختلافات درون سازمانی مردم متضرر شوند.

رادمهر افزود: شهردار و شورای شهر جاسک هر چه زودتر وضعیت شهر و سواحل را سر و سامان دهند در غیر این صورت آنها را تعیین تکلیف خواهم کرد، بعد از گذشت چهل سال از انقلاب صیادان مرکز شهر جاسک هنوز هیچ مکانی ندارند.

فرماندار جاسک گفت: در شهرستان جاسک با آب بسیار خوب سد جگین وخاکی که دارد می شود بهترین فضای سبز را ایجاد کرد وحتی شهر گل وگیاه به کشور معرفی کرد ، من جدای از مسئولیت سیاسی حاضرم در کنار شورای شهر وشهردار برای مردم کار کنم.

وی بیان داشت: سپاه، بسیج وارتش با ظرفیتی که دارند پای کار هستند و مجموعه شورا و شهرداری باید از این فرصت استفاده کنند، شفاف با مردم صحبت کنند، در هر مساجد و محلات در خصوص مسائل شهری مردم سوال می پرسند و وظیفه شهرداری وشورای شهراست که به مردم گزارش عملکرد ارائه کند.

رادمهر تصریح کرد: بر اساس گزارشات بررسی شده، یک ماه دیگر اگر در این منطقه بارندگی شود، مردم محلات شهر بویژه لوران و یکبنی و مسکن مهر باید با قایق جابجا شوند، که امیدوارم از اکنون برنامه ریزی لازم وجود داشته باشد تا با دستگاهها و پیمانکارهای شهرستان هماهنگی شود برای چند روز به صورت رایگان به شورا و شهرداری کمک کنند.

فرماندار جاسک خاطر نشان کرد: بعد از چهل سال از انقلاب ما مکان وساحل اختصاصی برای صیادان در مرکز شهر نداریم و هرچه زودتر بایدبرای بهبود وضعیت صیادان در شهر بندری و صیادی جاسک اقدام شود.

رادمهر گفت: در این خصوص نیز زیبنده مردم و صیادان نیست که شناورهای آنها درب خانه یا در خیابان رها شوند، شهردار و شورای شهر ماده قانونی دارند و باید این وضعیت را هم ساماندهی کنند.