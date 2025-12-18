  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱:۴۴

مدارس جاسک آماده اسکان اضطراری مردم هستند

جاسک- فرماندار جاسک گفت: همه مدارس سطح شهر در همه محلات آماده اسکان اضطراری برای شهروندانی است که خانه‌ هایشان دچار آسیب و خسارت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمال الدینی، فرماندار جاسک گفت: با مشارکت گروه‌های جهادی و مردمی و شهرداری و هلال احمر با ماشین آلات موجود در شهر، رها سازی و هدایت آب‌های جمع شده در کوچه و معابر عمومی و محلات به سمت دریا در حال انجام است.

وی افزود: محلات یکبنی، لوران، مسکن مهر، سرکله، سرریگ و غریب آباد دچار آب گرفتگی شدید هستند و آب به داخل تعدادی از خانه‌ها رفته است.

وی خاطرنشان کرد: همه مدارس سطح شهر در همه محلات آماده اسکان اضطراری برای شهروندانی است که خانه‌هایشان دچار آسیب و خسارت شده است.

پنجشنبه شب باران شدیدی در شهرستان جاسک بارید، به طوری که در این شهرستان بیش از ۱۳۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

