اهدای نشان انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در جشنواره رشد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، محمدحسن دامن زن، مهدی گنجی و محمود مجیب را به عنوان داوران خود در جشنواره فیلم رشد معرفی کرده است و در مراسم اختتامیه سه فیلم برتراز نگاه کارگردانان سینمای مستند معرفی می شوند.

بر این اساس به بهترین فیلم مستند نشان و جایزه نقدی و به فیلم دوم و سوم لوح افتخار به همراه جایزه نقدی اهدا می شود.

چهل و هشتمین جشنواره فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۷ به دبیری وحید نیکخواه آزاد در سینما فلسطین تهران در حال برگزاری است.