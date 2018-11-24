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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

توسط مشاور عالی سازمان سنجش؛

آمار نهایی ثبت نام در دوره های کاردانی غیرانتفاعی ها اعلام شد

آمار نهایی ثبت نام در دوره های کاردانی غیرانتفاعی ها اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش آمار نهایی ثبت نام در دوره های کاردانی نظام جدید و کاردانی به کارشناسی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را اعلام کرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به پایان فرصت ثبت نام در رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و دوره های کاردانی نظام جدید که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بود، آمار نهایی اعلام می شود.

وی افزود: تعداد ۴ هزار و ۴۳۲ نفر در رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی که پذیرش در آنها صرفاً با معدل کاردانی انجام می شد، در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ثبت نام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: همچنین تعداد ۴ هزار و ۲۷۶ نفر در رشته های کاردانی نظام جدید که پذیرش در آنها صرفاً با معدل کل دیپلم انجام می شد، در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ثبت نام کردند.

کد مطلب 4466605
زهره بال

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