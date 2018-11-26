تولید کامپوزیت دندانی متناسب با نژاد ایرانی ها

اکبر جدایی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و انرژی و مجری طرح «کامپوزیت دندانی(لایت کیورنانوهیبریدی)» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دندانپزشکی پیشرفته، استفاده جهانی از کامپوزیت های رزینی به سرعت در حال افزایش بوده و در برخی از کشورها از این نوع مواد ترمیمی برای پر کردن دندان در مصارف دندانپزشکی استفاده می کنند.

وی افزود: این روند به دلیل مقررات جدید وضع شده توسط دولت ها برای کاهش استفاده از جیوه و محصولات حاوی جیوه برای پر کردن دندان، زیبایی ظاهری مواد جایگزین، دسترسی راحت و سریع به این مواد، خواص فیزیکی – مکانیکی ارتقاء یافته و تشابه ساختاری و شیمیایی آنها با بافت دندان روز به روز در حال افزایش است.

این محقق ادامه داد: طول عمر و دوام گزارش شده برای مواد کامپوزیتی در حدود ۷ الی ۸ سال و برای آمالگام (ماده‌ای غیر همرنگ به رنگ نقره‌ای یا سیاه) که برای پر کردن دندان در مصارف دندانپزشکی از آن استفاده می‌شود، ۱۲ سال بوده است اما مطالعات و بررسی های اخیر حاکی از دوام مشابه برای آمالگام و کامپوزیت های جدید و یا حتی دوام بهتر و بیش از ۱۲ سال برای برخی از برندهای معروف کامپوزیت است.

جدایی با بیان اینکه کامپوزیت های دندانی متشکل از انواع گسترده ای از اجزاء ساختاری با ترکیب شیمیایی مختلف هستند، خاطر نشان کرد: از این رو در صدد برآمدیم تا کامپوزیت هایی را با فناوری نانو به تولید برسانیم.

به گفته این محقق، این طرح برای اولین بار در ایران تولید می شود و مجوزهای مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ کرده است.

وی در خصوص ویژگی های جدید این کامپوزیت های دندانی جدید که تولید شده است، گفت: سایه رنگ های مشابه دندان، حداقل سایش، میزان جذب آب بسیار کم و استحکام فشاری بالا ویژگی های محصولی است که به تولید رسانده ایم.

جدایی گفت: از این کامپوزیت های بومی که تولید کرده ایم می توان برای پر کردن دندان و زیبایی بهره برد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این محصول نمونه خارجی دارد و به کشور وارد می شود، خاطر نشان کرد: با تولید آن می توانیم جلوی خروج ارز را بگیریم زیرا قیمت نمونه ایرانی آن از خارجی کمتر است.

این محقق با بیان اینکه این طرح از نانو ذرات سیلیس و پلیمرهای مختلف ساخته شده است، بیان کرد: می توانیم ۱۰ سایه رنگ مختلف را متناسب با نژاد ایرانی ها تولید کنیم.

وی با بیان اینکه این محصول آماده ورود به بازار است، گفت: طبق آخرین آمار گمرک در سال، ۴میلیارد دلار واردات کامپوزیت به بازار ایران داریم؛ تولید این محصول توسط شرکت ما می تواند علاوه بر رفع نیاز کشور به مرحله صادرات نیز وارد شود.

جدایی با بیان اینکه در حال حاضر نمونه های موجود در بازار میکرو است، گفت: این محصولی که تولید کرده ایم با فناوری نانو به تولید رسیده است.

وی افزود: ما با این محصول جلوی آمالگام را می گیریم که دندان را سیاه می کند و جیوه آزاد می کند.

این محقق با بیان اینکه این محصول تاییدیه نانو مقیاس دارد، گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد نیاز کشور را با ماهیانه ۲۴هزار سرنگ می توانیم برطرف کنیم؛ اما نیاز کشور از ۲۰۰هزار سرنگ به بالاست.

وی با بیان اینکه آمارها در خصوص استفاده از این مواد کامپوزیتی در دندانپزشکی زیاد است، گفت: البته که در این زمینه قاچاق هم زیاد داریم ولی تولید کننده های اصلی کشورهای امریکایی، آلمان، چین و سوئیس هستند.

به گزارش مهر، این شرکت تولید کننده کامپوزیت های دندانی با کمک جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ در حوزه مهندسی پزشکی و دندانپزشکی آغاز کرده است. این شرکت هم اکنون در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی مستقر بوده و اقدام به تولید محصولاتی از قبیل کامپوزیت های دندانی، اسیداچ، وارنیش فلوراید، فیشور سیلانت، ژل بی حسی، خمیر پانسمان دندان و ... کرده است که تا این لحظه 2محصول کامپوزیت های دندانی و فیشور سیلانت موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است.