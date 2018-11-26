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۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۸

به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

کتاب «زندگینامه حضرت خدیجه کبری (س)» در بوسنی رونمایی شد

کتاب «زندگینامه حضرت خدیجه کبری (س)» در بوسنی رونمایی شد

کتاب «زندگینامه حضرت خدیجه کبری (س)» به مناسبت فرارسیدن میلاد پیامبر ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت، در بوسنی و هرزگوین رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین نوری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین در سخنانی در مراسم رونمایی کتاب «زندگینامه حضرت خدیجه کبری (س) مطالعه و تفکر در خصوص جنبه‌های مختلف زندگی حضرت محمد (ص) را ضروری دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: مطالعه کتاب حاضر که به زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر گرانقدر پیامبر اسلام (ص) اختصاص دارد به ارتقا سطح بینش ما نسبت به این خاندان مطهر کمک کند.

نوری در ادامه گفت: برنامه امروز شامل دو بخش است. بخش اول در خصوص زندگی حضرت خدیجه کبری (س) و تأثیر ایشان بر زندگی سیاسی و اجتماعی پیامبر اسلام (ص) است. بخش دوم نیز به خاطرات اقامت خانم اسمراگدا کلینو، نویسنده کتاب در ایران می‌پردازد.

در ادامه این مراسم، خانم اسمراگدا کلینو، نویسنده کتاب «زندگینامه حضرت خدیجه کبری (س)» ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مطالب مندرج شده در این کتاب گفت: بخش زیادی از کتاب حاضر نتیجه تلاش رایزنی فرهنگی ایران در سال‌های دور است و مجموعه مقالاتی را در بر می‌گیرد که در باره زندگی شخصی و اجتماعی حضرت خدیجه سلام الله علیها نگاشته و به بوسنیایی ترجمه شده است.

وی همچنین، به اقامت و سفرهای مختلف خود به ایران و دیدن از مکان‌های فرهنگی و مذهبی کشورمان چون شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، رامسر، رشت، کیش و ... اشاره کرد.

مراسم رونمایی کتاب «زندگینامه حضرت خدیجه کبری (س)» ۲۹ آبان‌ در محل نمایشگاه فرهادیه در بوسنی برگزار شد.

کد مطلب 4468035

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