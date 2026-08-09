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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

جمیری: رسانه‌ در جلوی میدان نبرد قرار دارد؛ضرورت تقویت انسجام و امید

جمیری: رسانه‌ در جلوی میدان نبرد قرار دارد؛ضرورت تقویت انسجام و امید

قم- فرمانده سپاه استان قم با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها و عرصه مقابله با نظام سلطه گفت: امروز رسانه‌ها در لبه جلویی میدان نبرد قرار دارند.

سردار فتح‌الله جمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه اثرگذار رسانه در تحولات امروز جهان اظهار کرد: در شرایط کنونی، رسانه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اثرگذاری در جهان است و بخش قابل توجهی از تحولات افکار عمومی و بیداری ملت‌ها تحت تأثیر فعالیت خبرنگاران و مجموعه‌های رسانه‌ای شکل می‌گیرد.

وی افزود: در سال‌های اخیر، در نقاط مختلف جهان به ویژه فلسطین، لبنان و جمهوری اسلامی ایران، شهدای زیادی در عرصه رسانه تقدیم شده‌اند که این مسئله نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت این حوزه است و خون پاک این شهدا در مسیر آگاهی‌بخشی و ایجاد یک حرکت جهانی اثرگذار بوده است.

فرمانده سپاه استان قم با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت شهدای عرصه رسانه ادامه داد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در شرایطی که جبهه‌های مختلف جنگ نرم و روایت‌ها شکل گرفته است، وظیفه‌ای سنگین بر عهده دارند و تلاش آنها می‌تواند زمینه‌ساز بیداری و افزایش آگاهی در جامعه و جهان باشد.

سردار جمیری با اشاره به جایگاه ویژه قم در تحولات کشور و جهان اسلام گفت: قم در گذشته و امروز همواره یکی از کانون‌های مهم اثرگذاری بوده است و بسیاری از حرکت‌ها و رویدادهای این شهر مورد توجه قرار می‌گیرد و نگاه‌ها به مطبوعات، رسانه‌ها، صداوسیما و مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای قم دوخته شده است.

قم همچنان باید الگو بماند

وی بیان کرد: همان‌گونه که حرکت انقلاب اسلامی از قم آغاز شد و قیام ۱۹ دی به الگویی برای یک حرکت بزرگ تبدیل شد، امروز نیز انتظار می‌رود این نقش راهبری و الگوسازی استمرار داشته باشد و بخشی از این مسئولیت مهم بر عهده اصحاب رسانه است.

فرمانده سپاه استان قم خاطرنشان کرد: رسانه ظرفیت تخصصی و گسترده‌ای در اختیار دارد و می‌تواند با استفاده صحیح از این ظرفیت، تأثیرگذاری قابل توجهی در عرصه داخلی و بین‌المللی داشته باشد و پیام‌ها و واقعیت‌های موجود را به افکار عمومی منتقل کند.

سردار جمیری رسانه را یکی از ابزارهای مهم مقابله با جریان نظام سلطه دانست و گفت: امروز حرکت رسانه‌ای در حقیقت نوری در تاریکی جهان سلطه است و در برابر جریانی قرار دارد که بخش مهمی از مدیریت افکار عمومی جهان را از طریق رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی خود دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: فعالیت رسانه‌های اثرگذار در داخل و خارج از کشور می‌تواند امیدی برای مردم ایجاد کند و این حرکت باید با قوت ادامه پیدا کند تا هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی شاهد آثار و برکات آن باشیم.

سردار جمیری با اشاره به برخی رویدادهای اخیر و نقش رسانه در ماندگار کردن آنها افزود: برخی اتفاقات بزرگ اگر به درستی روایت و در سطح گسترده منتشر شوند، می‌توانند برای نسل‌های آینده به یک سند و مرجع تبدیل شوند و حتی در قرن‌های آینده مورد استناد قرار گیرند.

وی با اشاره به برگزاری نماز و مراسم تشییع تاریخی آقای شهید ایران در شهر مقدس قم اظهار کرد: برگزاری چنین نمازی با حضور جمعیت فشرده در یک مسیر طولانی و همچنین تشییع با آن عزت و عظمت، حرکتی ماندگار بود و رسانه وظیفه داشتند این رویدادها را برای آیندگان ثبت و روایت کند.

سردار جمیری ادامه داد: همان‌گونه که امام حسین علیه‌السلام همه داشته‌های خود را در راه خدا در طبق اخلاص گذاشت، شهدا و رهبر شهید عزیز ما نیز جان خود را برای دفاع از مردم، کشور و اسلام تقدیم کردند و انعکاس این ایثار و فداکاری در جهان، یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه و مطبوعات است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های مغفول رسانه‌ای گفت: در کنار ظرفیت‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است، ظرفیت‌های دیگری نیز وجود دارد که هنوز به شکل مطلوب شناسایی و فعال نشده‌اند و باید با جدیت بیشتری به سراغ این ظرفیت‌ها رفت.

فرمانده سپاه استان قم خاطرنشان کرد: گاهی یک تصویر، یک خبر، یک تیتر یا یک متن می‌تواند افکار عمومی یک کشور یا حتی بخشی از جهان را تحت تأثیر قرار دهد و اثرگذاری آن در مواردی از تأثیر بسیاری از اقدامات نظامی نیز بیشتر باشد.

سردار جمیری افزود: تجربه نشان داده است که یک روایت دقیق و انتشار درست یک موضوع می‌تواند موجب بیداری و حساسیت افکار عمومی در نقاط مختلف جهان شود و زمینه شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.

رسانه در خط مقدم جنگ روایت‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است

فرمانده سپاه استان قم تأکید کرد: مطبوعات و رسانه امروز در لبه جلویی منطقه نبرد قرار دارند و همان‌گونه که در ادبیات عملیاتی از خط مقدم و لبه جلویی منطقه نبرد سخن گفته می‌شود، رسانه نیز در خط مقدم جنگ روایت‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است.

سردار جمیری گفت: حضور و فعالیت اصحاب رسانه در این عرصه، نشان‌دهنده هوشمندی و تعهد آنان نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی است و باید از تلاش‌های خبرنگاران و مجموعه‌های رسانه‌ای در این مسیر قدردانی کرد.

وی با اشاره به مجاهدت نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف افزود: آنچه در حوزه‌های موشکی، دریایی و زمینی انجام می‌شود، بخشی قابل بیان دارد و بخش دیگری نیز به دلیل ماهیت و شرایط آن قابل طرح عمومی نیست و باید میان اطلاع‌رسانی و حفظ برخی مسائل و اسرار تفاوت قائل شد.

رسانه باید فداکاری رزمندگان را روایت کند

سردار جمیری با اشاره به فداکاری نیروهای مسلح در جریان عملیات‌های اخیر اظهار کرد: نمونه‌های فراوانی از ایثار و جانفشانی نیروها در جنگ رمضان وجود دارد که نشان می‌دهد رزمندگان حتی با وجود مشاهده شهادت و مجروحیت همرزمان خود، میدان را ترک نکردند و برای انجام مأموریت وارد صحنه شدند.

وی ادامه داد: در برخی موارد، نیروهایی که برای انجام مأموریت اعزام می‌شدند، می‌دانستند احتمال آسیب دیدن و شهادت وجود دارد و حتی شاهد بودند که گروه قبلی با چه شرایطی مواجه شده است، اما با این حال برای انجام وظیفه وارد میدان می‌شدند.

فرمانده سپاه قم گفت: در بخش‌های مختلف نیروهای مسلح، این روحیه ایثار و جهاد وجود دارد و در حوزه دریا نیز برخلاف تصور دشمن، شهادت فرماندهان و نیروهای شاخص نه تنها موجب تضعیف این عرصه نشده بلکه عزم و استحکام نیروها در حفظ و حراست از کیان کشور را بیشتر کرده است.

وی بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت برخی فرماندهان می‌تواند شرایط را تغییر دهد، اما در عمل توانمندی و استحکام مجموعه‌های مختلف بیشتر شد و این همان ویژگی جهاد و شهادت است که موجب تقویت روحیه مقاومت می‌شود.

فرمانده سپاه استان قم خاطرنشان کرد: زیبایی کار رسانه و مطبوعات این است که این ایثارها و فداکاری‌ها را به تصویر می‌کشد و برای مردم روایت می‌کند و به این وسیله جامعه را در صحنه نگه می‌دارد.

رسانه باید امید را در جامعه تقویت کند

سردار جمیری با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی رسانه‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین انتظارات از مطبوعات و رسانه‌ها این است که امید را در جامعه تقویت کنند و واقعیت‌های امیدبخش و موفقیت‌های کشور را به شکل درست برای مردم بازگو کنند.

وی افزود: گاهی مردم به دلیل شرایط موجود، از ابعاد برخی پیروزی‌ها و تحولات بزرگ اطلاع کافی ندارند و ممکن است عظمت تغییرات ایجادشده در معادلات جهانی را به طور کامل درک نکنند و اینجا نقش رسانه در تبیین واقعیت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

فرمانده سپاه استان قم اظهار کرد: اتفاقات اخیر نشان داد که هیمنه آمریکا و تصویر قدرت مطلقی که از این کشور ساخته شده بود، با چالش جدی مواجه شده است و تبیین و انعکاس این واقعیت برای مردم و افکار عمومی جهان از وظایف مهم رسانه‌هاست.

سردار جمیری ادامه داد: رسانه باید بتواند این موفقیت‌ها را به زبان قابل فهم برای مردم منتقل کند و اجازه ندهد دستاوردهای بزرگ کشور در میان انبوه اخبار و روایت‌های جریان‌های مخالف دیده نشود.

وی تأکید کرد: در مسیر حرکت انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی، رسانه می‌تواند راهگشا باشد و مسیر را برای حرکت مجموعه‌های مختلف هموار کند و از این جهت، نقش اصحاب رسانه تنها اطلاع‌رسانی روزمره نیست بلکه بخشی از یک مأموریت بزرگ‌تر در عرصه روایت و تبیین است.

فرمانده سپاه استان قم با اشاره به اهمیت تبلیغات و رسانه در مدیریت افکار عمومی گفت: امام خمینی(ره) علیه سال‌ها قبل بر اهمیت تبلیغات و نقش آن در تحولات جهان تأکید داشتند و امروز بخش مهمی از این عرصه در اختیار رسانه و مطبوعات است.

سردا. جمیری در پایان گفت: ممکن است در گذشته امکانات رسانه‌ای ما نسبت به امروز محدودتر بوده باشد، اما اکنون هم منطق و استدلال قوی در اختیار داریم و هم امکانات رسانه‌ای مناسب‌تر و همدلی بیشتری میان مجموعه‌ها وجود دارد و با استفاده درست از این ظرفیت‌ها می‌توان این مسیر را با قدرت بیشتری ادامه داد.

کد مطلب 6912522
مهدی بخشی سورکی

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