به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان با اشاره به تشرف خیل عظیم زائران به بارگاه منور رضوی در دهه پایانی ماه صفر، اظهار کرد: ۷۰ دستگاه زائربر برقی بهصورت شبانهروزی در سه مسیر مشخص در محدوده داخلی و پیرامونی حرم مطهر فعال شدهاند تا تردد و دسترسی زائران، بهویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت، با سهولت و سرعت بیشتری، انجام پذیرد.
معاون خدمات زائرین حرم رضوی افزود: در فضای داخلی حرم مطهر رضوی، این ناوگان در دو مسیر اصلی شامل «ورودی بابالجواد (ع) تا انتهای صحن غدیر» و همچنین «مسیر ورودی بابالرضا (ع) تا بابالسلام در صحن کوثر» به زائران خدمترسانی میکنند.
وی در ادامه به مسیرهای خارج از محدوده حرم نیز اشاره کرد و گفت: یک مسیر ویژه نیز برای خدمترسانی در خارج از محدوده حرم در نظر گرفته شده است که از ابتدای خیابان آیت الله واعظ طبسی آغاز و تا ورودی بازار غدیر امتداد دارد و زائران میتوانند از این خدمت برای دسترسی روانتر به حرم مطهر استفاده کنند.
شبان با تأکید بر اولویت حفظ ایمنی زائران و ضرورت مدیریت تردد جمعیت در شرایط ازدحام، تصریح کرد: با توجه به تراکم بسیار بالای جمعیت در روزهای پایانی ماه صفر از ۲۰ مرداد بهمنظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و مدیریت بهینه مسیرها، فعالیت زائربرهای برقی در روزهای پایانی ماه صفر، بهطور موقت، متوقف خواهد شد.
معاون خدمات زائرین حرم رضوی خاطرنشان کرد: پس از کاهش تراکم جمعیت، خدمات این ناوگان از ۲۴ مردادماه بار دیگر آغاز میشود و زائربرهای برقی بهصورت مستمر در خدمت زائران خواهند بود تا امکان زیارتی آسانتر و ایمنتر، بهویژه برای سالمندان و افراد کمتوان، فراهم شود.
نظر شما