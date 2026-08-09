حضور سرمربی تیم فوتبال امید در بازی دوستانه پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتبال امید ایران پس از بررسی و ارزیابی برنامه اردوهای پیش‌فصل تیم‌های لیگ برتری، تصمیم گرفت در مردادماه سال جاری اردویی برگزار نکند تا بازیکنان مدنظر، تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی باشگاه‌هایشان دنبال کنند.

بر همین اساس حسین عبدی، سرمربی تیم ملی امید، به همراه محمدرضا مهدوی، ابراهیم شکوری و رضا حاجی‌اسبویی، از اعضای کادر فنی این تیم، با حضور در دیدارهای دوستانه پیش‌فصل تیم‌های لیگ برتری، عملکرد و میزان آمادگی بازیکنان مدنظر را از نزدیک زیر نظر گرفتند.

همچنین اعضای کادر فنی تیم ملی امید در گفت‌وگوهای جداگانه با مربیان تیم‌های باشگاهی، در جریان آخرین وضعیت بازیکنان مدنظر و شرایط آنها قرار گرفتند.

در همین راستا حسین عبدی در آخرین حضور خود در رقابت‌های تدارکاتی پیش‌فصل، دیدار دوستانه پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک را از نزدیک تماشا کرد تا شرایط بازیکنان مدنظر تیم ملی امید را مورد ارزیابی قرار دهد.