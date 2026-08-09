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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

محسن رضایی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی شد

محسن رضایی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی شد

سرلشکر محسن رضایی مشاور نظامی فرمانده کل قوا و فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس هشت ساله با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب به عنوان نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

به‌ گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر محسن رضایی را به‌ عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را که از پیشگامان دوره‌ی پرافتخار هشت سال دفاع مقدس هستید، به‌عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم، کمال موفقیت را کسب نمایید.

ضمناً از تلاش شبانه‌روزی برادر عزیز جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر تشکر می‌شود.

إن‌شاء‌الله تحت توجهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره سربازی مجاهد برای ملت سرافراز ایران باشید.

سیدمجتبی خامنه‌ای

کد مطلب 6912156
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • علی IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
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      ماشالله
    • IR ۰۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
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      تبریک فراوان به این حسن انتخاب

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