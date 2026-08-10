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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۶

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵، هنوز مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت به حساب آنها واریز نشده است.

آن طور که محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد، برای پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، ۸۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که سازمان تأمین‌اجتماعی تاکنون نتوانسته این بودجه را تأمین کند.

این در حالی است که بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، با توجه به هزینه‌های زندگی، به حداقل دریافتی ها چشم دوخته‌اند.

حالا و بعد از گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۵، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، عنوان کرده که قرار است این معوقات از ۱۰ شهریور پرداخت شود.

فضل‌الله رنجبر، با اشاره به جلسه‌ای که روز گذشته با حضور وزیر تعاون و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، گفت: وزیر تعاون اعلام کرد: احتمالاً شروع پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از دهم شهریور باشد.

با توجه به اینکه پرداخت حقوق مرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اصولا از ۳۰ مرداد آغاز می‌شود؛ بنابراین، احتمال دارد معوقات فروردین و اردیبهشت، بعد از حقوق مردادماه آنها واریز شود.

بنابر شنیده ها قرار است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، از طریق بانک رفاه تأمین شود.

کد مطلب 6912622
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      79 1
      پاسخ
      امیدواریم وعده‌ی روی کاغذ و رسانه‌ها نباشه..هرچند که باتوجه به تورم حالا دیگه این مبلغ که بخشی از اون هم با قانون گریزی سازمان تامین اجتماعی از فیش ها حذف شد چندان گره گشا نیست..
    • مستمری بگی IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      78 1
      پاسخ
      خیلی راحت حذف افزایش سالیانه مزایای جانبی رو به بهانه کسری عادی کردید یعنی افزایش روز به روز قیمتها عادی و عالی ولی افزایش قانونی مزایا اخ . اخ . بد .بد
    • گمنام IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      59 1
      پاسخ
      بالاخره یه مرد پیدا نشد معوقات بازنشستگان که دیگه بی ارزش شده پرداخت کنن
    • محمدی IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      44 4
      پاسخ
      خدا کند معوقه پرداخت شود
    • 7070 IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      38 1
      پاسخ
      خداکنه این دروغ راست باشه واریزمعوقه پارسال تابرج ۸طول کشید.
    • رضا IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      37 2
      پاسخ
      پارسال هم همین کار را کردید قراربود از شهریور تا اوایل مهر معوقات پرداخت شود عده ای را پرداخت کردید بعد گفتید پول نیست تا دیماه کشش دادید ا
    • عماد IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      28 4
      پاسخ
      این دروغی که گفتی راسته؟!!
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      23 5
      پاسخ
      چرا مابه التفاوت پرداخت نمیشه
    • رضا IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      20 1
      پاسخ
      تاخیر در پرداختها موجب سختی برای زندگی ما باز نشستگان شده امرور سقف ازمایش بیمه اتیه سازان که سه ملیون بود تمام شد و یک ملیون و سیصد هزار تومان من پرداخت کردم. مستمری بگیران نیازمند حمایت مدیران جوان را دارند
      • مهسا IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
        6 1
        سلام من مستمری بگیر هستم چرا سیصد هزار پول خوراکی هم نمیشه. به من دادن
    • اسمعیل IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      27 1
      پاسخ
      بهترین گزینه واگذاری به بخش خصوصی ممکن خواهد بود ۰اقای میدری اسفندماه فرموده بودند حقوق فروردین ماه با افزایش حقوق واریز خواهد شد؟؟ نزدیک به دو دهه هست این وعده وعیدها بوده
    • احمد IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      28 0
      پاسخ
      چرا این معوقات پرداخت نمیشه؟ خسته شدیم از دیدن این خبر!
    • بهنام IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      39 1
      پاسخ
      از مسئولین می پرسم دیواری کوتاهتر از باز نشستگان نداشتند که حتی مبلغ ناچیز ما به التفاوت پرداخت نکردید این بیمه را بردارید خودمان پس انداز میکردیم و طلا و دلار میخریدیم تا بحال میلیاردها ثروت داشتیم و از سود پولمان بیشتر از حقوق باز نشستگی میگرفتیم این بیمه دکانی برای یک عده شده است
    • رضا IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      35 1
      پاسخ
      عزیزان ایشان فرمودند احتمالااااااا و ازاین احتمالات بسیاردیدیم که محتمل نشده
    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      52 0
      پاسخ
      چرا بازنشستگان کشوری و لشگری که حقوقشان از مالیات مردم است پرداخت شده است ولیکن بازنشستگان تامین اجتماعی که سی سال پول بیمه دادند بابت معوقات شان اینقدر تعویق بی افتد واقعا چرا ؟
    • علی IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      27 1
      پاسخ
      یعنی چی احتمال وجود دارد پرداخت شود الان هم پرداخت کنند باز دیر شده کدام مدیر ومسئول هست که حقوق فروردین خودشو کامل نگرفته باشه
    • بازنشسته IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      24 1
      پاسخ
      با۳۹سابقه که ۳۵سالش موردقبول واقع شد ،چون حداکثرسال بیمه ۳۵سال ماهی ۱۹و۲۰۰میگیریم باکلی قسطو...به هیچی نمیرسیم دوماقسط بانک و...دیر بدی شامل جریمه میشی اما ۵ماه دیرکرد حقوقی که حق ماست شامل هیچ جریمه و ....نمیشه
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      20 1
      پاسخ
      هرماه به ی بهونه ای از حقوق کسر میکنن انقدر گرانیه که دوروز نشده چیزی ازحقوق نمیمونه اونم باحداقل افزایشی که حقوقا داشت
    • نورمحمد IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      16 0
      پاسخ
      شهریور یعنی دی است ماه را اشتباه میکنند
    • محمدی IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      17 0
      پاسخ
      به نظر شما این معوقات ارزش فروردین و اردیبهشت را دارد اکر ما بدهکار بودیم حتما این ۶۰درصد الن ۱۲۰درصد شده بود بیچاره بازنشسته تامین اجتماعی
    • ناشناس IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      12 2
      پاسخ
      دروغ دروغ دروغ احتمالا از دهم شهریور واریز میشه یعنی باز هم سر کار گذاشتن بازنشسته ها
    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      11 1
      پاسخ
      خدایا این حکایت راست باشد غذای ما برنج ماست باشد
    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      9 2
      پاسخ
      معلوم بود که شهریور میدن روال هر ساله همینه اما باید ما مردمی که همه جوره پای دولت و حکومت وایسادیم سود این 5 ماه هم بذارن رو معوقات
    • ad IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      5 1
      پاسخ
      خسته نباشند مسئولین عزیز من که به نسبت حق خودم از حق خودم نخواهم گذشت ارزش پول در فروردین و اردیبهشت چقدر بوده الان یا در تاریخ پرداخت چقدر بوده؟ تازه من هم می‌زارن واقعآ متاسفم.
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      2 5
      پاسخ
      خیلی ازتون ممنونم
    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      2 7
      پاسخ
      میدونم با مشکلات مالی زیادی روبرو هستین ولی همینکه دهم شهریور هم برامون واریز بشه خیلی برامون مهمه خیلی ازتون ممنونم
    • مظفر IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      6 0
      پاسخ
      احتمالا گذاشته شده برای رییس جدید تامین اجتماعی که دست خالی نباشه برای امدن به تامین اجتماعی بعد از چند روز وعده وعید با پول عیدی باهم واریز میشه
    • محمد رضا IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      7 0
      پاسخ
      با سلام خدمت بازنشستگان محترم ، با توجه به افزایش قیمت کالا ها بصورت روزانه، بنابراین تاخیر هر چه بیشتر، باعث کاهش ارزش مبلغ معوقه میباشد
    • Rezasanati IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بابا حداقل یه معوقشو بدید دومی پیش کش
    • بازنشسته CA ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      2 0
      پاسخ
      باسلام چرا مزایای جانبی را امسال اضافه نکردید؟ ؟؟؟ نباید این مزایا ثابت باشه چون گرانی وتورم زندگی رو برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی خیلی سخت کرده ،ودرضمن معوقات که خیلیم ناچیز است هر زودتر پرداخت کنید ما همه پیر وسالخورده هستیم ودیگر تحمل این همه وعده های طولانی مدت را نداریم. ما سالمندان نعمت وبرکت کشور عزیزمان هستیم قدر ماها را بدانید واز دعای ما بی نصیب نمانید
    • مرادی IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      3 1
      پاسخ
      من بازنشسته کرمانشاهی هستم به دلیل دیابتی که دارم احتیاج به عمل جراحی پای راست دارم اقایان من گدایی نمیکنم احتیاج به وام ضروری دارم اگر مدارک لازم باشه تمام مدارک بیماری را دارم حتی دستور پزشک اگر راهی هست کمکم کنید بعدا از حقوقم کسر کنید.
    • اکرم IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      5 3
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم اگه پیام من رو میخونید میشه لطف کنید حقوق مابه التفاوت بربزید خیلی دستمون خالی قسط جهیزیه کرایه خونه دیگه موندیم چیکار کنیم 😭😭
    • حمید IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      3 0
      پاسخ
      والله به خدا امروز اومدم یه کیلو کلم قمری بخرم گفت هشتاد هزارتومان پول نداشتم بخرم
    • علی اصغر IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      5 0
      پاسخ
      چرا برای کشوری ولشگری ها همان ماه اول پرداخت شدولی برای تامین اجتماعی پرداخت نشده
    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 0
      پاسخ
      هی دم از مردم می‌زنید خوب ما مردم هستیم دیگه این مردمی که شما میگید ما هستیم.حقمان رابدید
    • بی کس IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 0
      پاسخ
      بعد از گذشت ۵ ماه بازم دم از احتمالا میزنید لطف کنید دیگه حقوق مارو اضافه نکنید
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 0
      پاسخ
      واقعا که تا این عقب افتادی فروردین را بدهید پول دوکیلو پنیر میشه
      • عباسعلی فلاح IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        1 0
        ازمسئولین درخواست می کنیم به حقوقهای خودشون نگاه نکنند . سفره بازنشستگان خالی خالی شده . واین تورم پدرشون را در آورده .لااقل حقشون که از پول خودشون طی این 30 سال پول بابتش پرداخت کردن را بدین .
    • IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      1 0
      پاسخ
      اینکه نوشته ۱۰ شهریور احتمال داره یعنی منتظر نباشید میره تاسال نو ،، همین تامین اجتماعی اگه یک ریال تاریخش کم و زیاد میشد جریمه میکرد الان چرا نباید پول ماها رو با دیرکرد بده قانون برای خوشونه برای ماها نیست چرا با گرانی ۹۰۰درصد همه چی رو سر مردم آواره شده
    • خلیل IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      1 0
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      جهت یاد آوری زمان پرداخت حقوق‌ها از شروع ۲۵ هر ماه به ۲۸ ارتقا پیدا کرد حال اینجا گفته میشه از ۳۰ مثل پرداخت یارانه ها که داده شد و توی این وسط جلو عقب افتادن ها ا چند ماه هم پرداخت نشد
    • امید IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      انشاالله وعده سر خرمن نباشه.. شش ماه از سال گذشته هنوز تو اما و اگر هستند..معمای تامین منابع مابه التفاوت .. خلاصه

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