عدم واگذاری انشعاب گاز در پردیس/مطالبه ۱۲ میلیون برای انشعاب آب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قانبیلی پیش از ظهر در جلسه شورای اداری شهرستان پردیس طی سخنانی به اهمیت حمل و نقل ریلی در پردیس اشاره کرد و خطاب به نمایندگان پردیس، تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث مترو پردیس باید با جدیت پیگیری شود.

مطالبه ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان برای انشعاب آب

وی ارتقا درجه فرمانداری پردیس را نیز از دیگر مطالبات این شهرستان خواند و افزود: بازنگری در خصوص مناطق چهارگانه محیط زیست از دیگر معضلات پردیس است، اگر مشکل محیط زیستی رفع شود، بخش عمده ای از مشکلات پردیس حل شده است، به عنوان مثال آرامستان پردیس برای احداث تنها مشکل محیط زیستی دارد.

عضو شورای عالی استان ها به مشکل محیط زیستی لکه های صنعتی پردیس نیز اشاره کرد و گفت: طرح مدیریت یکپارچه شهری در کمیسیون شوراهای مجلس در دستور کار قرار گرفته و این هفته به احتمال زیاد در دستور کار مجلس قرار می گیرد، به نظر من این طرح می تواند، بخش عمده ای از مشکلات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراها را حل کند.

قانبیلی از مبلغ بالای واگذاری انشعابات آب و فاضلاب شهری پردیس انتقاد کرد و ادامه داد: گاهی برای یک انشعاب مبالغ ۱۰ میلیون الی ۱۲ میلیون تومان از شهروندان دریافت می شود.

عدم واگذاری انشعاب توسط اداره گاز در پردیس/مدارس بدون انشعاب گاز تحویل آموزش و پرورش می شود

وی با بیان این که علی رغم دستور وزیر، همچنان روستاهای پردیس مشکل آب دارند، گفت: در حوزه اداره برق نیز مشکل رفع حریم وجود دارد، که شهروند یا فرد روستایی تقاضای انشعاب می کند، اما به وی می خواهند کابل برق و یا تیر برق را چند متر جلوتر ببرد و مبالغ هنگفتی برای این امر پیشنهاد می دهند و بعضی اوقات مبلغ رفع حریم ۴۷ میلیون تومان درخواست شده که غیر منطقی است.

عضو شورای عالی استان ها از وجود تیربرق های مزاحم در شهر بومهن انتقاد کرد و افزود: خیابان و یا کوچه عقب نشینی می کند، اما تیر برق وسط خیابان باقی می ماند.

وی افزود: اداره گاز به بهانه این که اقلام گران شده و پیمانکار ندارد، انشعاب واگذار نمی کند و همین امر سبب شده تا شرکت عمران نیز انشعاب گاز حتی برای مدارس وصل نکرده و بدون انشعاب تحویل آموزش و پرورش می دهد، که آموزش و پرورش نیز مبلغی برای هزینه هنگفت وصل انشعاب را ندارد.