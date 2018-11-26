کیوان ساکت آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روز دوم دسامبر مصادف با یازدهم آذر ماه همراه با ارکستر سازهای ملی سن پترزبورگ به عنوان سولیست حضور خواهم داشت.

به گفته وی، در این کنسرت که یک اجرای بزرگ محسوب می شود، ارکستر سن پترزبورگ ۱۲ قطعه از آثار وی را برای مخاطبان اجرا می کند.

ساکت ادامه داد: این کنسرت یکی از اجراهای ویژه ارکستر سن پترزبورگ خواهد بود که مراحل مقدماتی حضورم در آنجا به دعوت بخش بین الملل پارلمان این منطقه انجام گرفته و دومین حضورم در شهر سن پترزبورگ و پنجمین حضورم در کشور روسیه است.

نوازنده سازهای تار و سه تار تاکید کرد: من سال ۲۰۰۹ نیز به عنوان سولیست در یک ارکستر مطرح آلمانی حضور داشتم که فکر می کنم تاکنون کمتر نوازنده ای توانسته به عنوان سولیست در یک ارکستر این چنینی حضور پیدا کند.

این نوازنده و آهنگساز در پایان بیان کرد: برنامه ها و فعالیت های دیگری نیز دارم که به زودی جزییات آنها را اعلام خواهم کرد.