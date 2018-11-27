انتشار ۴ جلد کتاب در حوزه قرآن عترت و نماز

به گزارش خبرگزاری مهر، این چهار جلد کتاب موضوع‌های جدیدی را در خود جای داده است کتاب «نور ولایت» که گزیده‌ای است از فرمایشات مقام معظم رهبری و پیام‌های ایشان به اجلاس‌های بیست و شش‌گانه سراسری نماز که راهبردهای اقامه نماز در آموزش و پرورش را تبین می‌کند.

این کتاب در اداره کل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش گردآوری و به چاپ رسیده است. چاپ اول این کتاب در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه است و به زودی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

کتاب «قله‌های پیش‌رو» نمایی از سه معرفتِ صداقت و راست‌گویی، کار و تلاش و نیکی به والدین را در خود جای داده است. این کتاب ویژه مربیان است و با احادیث و روایاتی از ائمه این سه معرفت را تبیین می‌کند. این کتاب از انتشارات منادی تربیت و گردآوری اداره کل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش است.

کتاب «بال پرواز»، ویژه دانش‌آموزان چهارم، پنجم و ششم ابتدایی است در این کتاب مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر وجود دارند که شامل راستگویی، کار و تلاش و نیکی به پدر و مادر است. این کتاب برگرفته از آیات، روایات و اشعاری است که با زبان کودکانه نگارش شده است.

کتاب «پله‌های سعادت»، مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر است که ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم است در این کتاب نوجوانان دیداری با دانشمندان، کودک دروغگو، قرص صداقت، و بسیاری داستانک‌های قرآنی و غیرقرآنی را مطالعه می‌کنند.

شمارگان این کتاب‌ها ۱۰۰۰ نسخه است و چاپ اول آن‌ها نیز ۱۳۹۷ است که به زودی در اختیار علاقه‌مندان به کتب قرآنی قرار می‌گیرد. ناشر منادی تربیت و گردآوری از سوی اداره کل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش انجام شده است.