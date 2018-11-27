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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

توسط آموزش و پرورش صورت گرفت

انتشار ۴ جلد کتاب در حوزه قرآن عترت و نماز

انتشار ۴ جلد کتاب در حوزه قرآن عترت و نماز

اداره کل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش ۴ جلد کتاب جدید در حوزه قرآن، عترت و نماز به چاپ رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این چهار جلد کتاب موضوع‌های جدیدی را در خود جای داده است کتاب «نور ولایت» که گزیده‌ای است از فرمایشات مقام معظم رهبری و پیام‌های ایشان به اجلاس‌های بیست و شش‌گانه سراسری نماز که راهبردهای اقامه نماز در آموزش و پرورش را تبین می‌کند.

این کتاب در اداره کل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش گردآوری و به چاپ رسیده است. چاپ اول این کتاب در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه است و به زودی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

کتاب «قله‌های پیش‌رو» نمایی از سه معرفتِ صداقت و راست‌گویی، کار و تلاش و نیکی به والدین را در خود جای داده است. این کتاب ویژه مربیان است و با احادیث و روایاتی از ائمه این سه معرفت را تبیین می‌کند. این کتاب از انتشارات منادی تربیت و گردآوری اداره کل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش است.

کتاب «بال پرواز»، ویژه دانش‌آموزان چهارم، پنجم و ششم ابتدایی است در این کتاب مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر وجود دارند که شامل راستگویی، کار و تلاش و نیکی به پدر و مادر است. این کتاب برگرفته از آیات، روایات و اشعاری است که با زبان کودکانه نگارش شده است.

کتاب «پله‌های سعادت»، مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر است که ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم است در این کتاب نوجوانان دیداری با دانشمندان، کودک دروغگو، قرص صداقت، و بسیاری داستانک‌های قرآنی و غیرقرآنی را مطالعه می‌کنند.

شمارگان این کتاب‌ها ۱۰۰۰ نسخه است و چاپ اول آن‌ها نیز ۱۳۹۷ است که به زودی در اختیار علاقه‌مندان به کتب قرآنی قرار می‌گیرد. ناشر منادی تربیت و گردآوری از سوی اداره کل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش انجام شده است.

کد مطلب 4469450

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