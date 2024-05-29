نحوه پذیرش دانشجوی دکتری و دستیاری دامپزشکی در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی برای سال ۱۴۰۳ در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز، از بین پذیرفته شدگان مرحله اول چند برابر ظرفیت آزمون برگزار شده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، از طریق ارزیابی تخصصی، مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی مطابق با قانون سنجش و پذیرش و مصوبات شورای سنجش و شیوه نامه داخلی دانشگاه، در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی دانشجو می‌پذیرد.

شایان ذکر است بازه زمانی ثبت نام برای شرکت در مصاحبه و زمان تقریبی ارزیابی مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی Ph.D (مصاحبه)، از اواسط خرداد ماه سال جاری خواهد بود.

جزییات شرایط و ضوابط پذیرش و مدارک لازم جهت مصاحبه در این لینک قابل مشاهده است.