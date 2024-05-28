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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۳۵

بضاعت شمس‌آذر همین بود؛

دقیقی پس از باخت به پرسپولیس: از هواداران استقلال عذرخواهی می‌کنم

دقیقی پس از باخت به پرسپولیس: از هواداران استقلال عذرخواهی می‌کنم

سرمربی تیم فوتبال شمس آذر پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس از هواداران استقلال عذرخواهی کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شمس آذر در هفته بیست و نهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با قضاوت موعود بنیادی فر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان «اوسمار ویه را» به پایان رسید.

سعید دقیقی در پایان این دیدار گفت: ما خیلی تاکتیکی بازی را جلو بردیم. در نیمه اول تیم برتر میدان بودیم اما متاسفانه روی یک اشتباه گل خوردیم. کاپیتان تیم ما شب بازی مریض شد و چاره ای نداشتیم و از او استفاده کردیم که مرتکب یک اشتباه شد. 

وی ادامه داد: پرسپولیس در همان یک صحنه اشتباه مدافع ما به گل رسید. در نیمه دوم می توانستیم به گل دوم برسیم اما کم دقتی کردیم. پرسپولیس روی دو اشتباه به ما گل زد. این بازی به اندازه تمام بازی های فصل حرص خوردم برای این که بتوانیم از شرافت مان دفاع کنیم.

سعید دقیقی ادامه داد: قبلا هم گفته بودم که برای استقلال یا پرسپولیس بازی نمی کنیم بلکه برای شرافت خودمان تلاش کردیم اما از هواداران این تیم عذرخواهی می کنم. بضاعت ما همین بود و تمام تلاشمان را کردیم اما نتوانستیم به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم فوتبال شمس آذر ادامه داد: خیلی ناراحت هستم از این نتیجه چون دنبال برد هستیم. با این حال به شرف بازیکنانم درود می فرستم. ما برای پاکی فوتبال بازی می کنیم و به اندازه بضاعت مان تلاش کردیم. 

کد مطلب 6121734

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    نظرات

    • کریم IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      6 9
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      چرا جو میدید الکی؟ کجای این مصاحبه از طرفداران استقلال عذرخواهی کرده
      • اینجا گفته IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
        0 0
        سعید دقیقی ادامه داد: قبلا هم گفته بودم که برای استقلال یا پرسپولیس بازی نمی کنیم بلکه برای شرافت خودمان تلاش کردیم اما از هواداران این تیم عذرخواهی می کنم. بضاعت ما همین بود و تمام تلاشمان را کردیم اما نتوانستیم به پیروزی برسیم.
    • IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      15 6
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      اگر به پاکی اعتقاد داری نباید از تیم دیگری معذرت بخواهی
      • هوادار ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
        2 1
        درود . آره، برای ایشون چه فرقی داشته ؟! مگه پرسپولیس رو باید شکست می داده که پس از شکست تیم خودش، از هواداران استقلال عذر خواهی میکنه ؟!
    • IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      3 1
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      بازم دمتون گرم استقلال بایدخودش بازی رامیبردکه دنبال بقیه تیمهانباشه
    • گروهبان قندلی IR ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      3 1
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      همین که معذرت خواستی که نتونستی شادشون کنی خودش گویای درونت بود مرسی که باختی اقامحرم هم عذرخواهی میکنه
      • اصفهانی IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
        0 0
        به آقا محرم دیگه چی کار داری؟ باز یه آدم با تربیت پیدا کردید، چاک دهنتون را باز کردید؟ همین آقا محرم در بازی با تیم‌های اصفهانی و حتی سپاهان که من می‌دونم چقدر بهش علاقه داره، اصلا کم نگذاشت و حتی از سپاهان که محتاج تک تک امتیازاتشه، مساوی را گرفت.
    • علی ظهیریان ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      1 1
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      سلام .اقای دقیقی فرمودن اندازه تمام فصل حرص خوردن . بله چون میخواست راه را برای اربابش (نکونام) باز کند اما نشد و بعد از هوادارهای استقلال عذر خواهی میکند . خجالت بکش با شرف .
    • داود IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      5 4
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      عذار خواهی بدتر از گناه یعنی به جای معذرت خواهی از هوادر تیمت از هوادار تیم دیگه معذرت خواهی کنی عجیبه ولی واگعی 🤣
    • مهدی ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      3 1
      پاسخ
      جناب آقای دقیقی سلام از شما که در جایگاه مربی گری جام برتر هستید بیشتر توقّع می رود و نبایستی در انتها از استقلالی ها عذر خواهی می کردید. با تشکّر
    • حسین IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      1 1
      پاسخ
      تیم شمس آذر بسیار زیبا و جوانمردانه بازی کرد ( البته بجز وقت کشی های بعد از زدن گل تساوی )و بازیکنان این تیم واقعا لایق احترام هستند امل عذرخواهی سرمربی آنان از هواداران استقلال نشان داد که این تیم شرافتمندانه بازی نکرد بلکه دنبال بازی جانبدارانه بود و عذرخواهی از هواداران استقلال شأن واقعی شمس
    • علی IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      4 0
      پاسخ
      یعنی استقلال درمونده منتظرکمک تیمهای دیگراست
    • مربی و دکترین فوتبال مسیح الله پایکاری IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      2 0
      پاسخ
      سلام اقای دقیقی احتیاج به عذر خواهی نیست مقصر نکونام است باید بازی خودش را با برد انجام می داد در ۵هفته
    • احمدرضا ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      1 0
      پاسخ
      شرافت، فوتبال پاک،... و عذرخواهی از طرفدارن تیمی که با رقیبش بازی داشتی؟!! اگه می بردی چی می گفتی؟ توی شرافت و پاکی باید حرف و عمل یکی باشه.
    • متین ابراهیمی ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت عزیزخودم آقا سعید دقیقی ؛؛؛آقا سعید جان یک نفر برای امتیاز گرفتن تیم حریفتون کافی هستش که آن یک نفر کسی جز جعفری دروازه بان نبود

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