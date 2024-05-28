به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شمس آذر در هفته بیست و نهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با قضاوت موعود بنیادی فر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان «اوسمار ویه را» به پایان رسید.

سعید دقیقی در پایان این دیدار گفت: ما خیلی تاکتیکی بازی را جلو بردیم. در نیمه اول تیم برتر میدان بودیم اما متاسفانه روی یک اشتباه گل خوردیم. کاپیتان تیم ما شب بازی مریض شد و چاره ای نداشتیم و از او استفاده کردیم که مرتکب یک اشتباه شد.

وی ادامه داد: پرسپولیس در همان یک صحنه اشتباه مدافع ما به گل رسید. در نیمه دوم می توانستیم به گل دوم برسیم اما کم دقتی کردیم. پرسپولیس روی دو اشتباه به ما گل زد. این بازی به اندازه تمام بازی های فصل حرص خوردم برای این که بتوانیم از شرافت مان دفاع کنیم.

سعید دقیقی ادامه داد: قبلا هم گفته بودم که برای استقلال یا پرسپولیس بازی نمی کنیم بلکه برای شرافت خودمان تلاش کردیم اما از هواداران این تیم عذرخواهی می کنم. بضاعت ما همین بود و تمام تلاشمان را کردیم اما نتوانستیم به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم فوتبال شمس آذر ادامه داد: خیلی ناراحت هستم از این نتیجه چون دنبال برد هستیم. با این حال به شرف بازیکنانم درود می فرستم. ما برای پاکی فوتبال بازی می کنیم و به اندازه بضاعت مان تلاش کردیم.