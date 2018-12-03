خرید ۱۳ اتوبوس از محل درآمدهای طرح ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در جمع خبرنگاران با اشاره به درآمد حاصل از طرح ترافیک گفت: از این محل تاکنون ۱۳ اتوبوس جدید خریداری شده و به یارانه بلیت اتوبوس و مترو نیز کمک کرده ایم. همچنین به خطوط ۶ و ۷ مترو نیز کمک هایی شده است و در خصوص هزینه کرد درآمدها، سیستم حسابرسی شورا و شهرداری نظارت کامل دارند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نظارت شهرداری بر تاکسی های اینترنتی گفت: ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که نگذارد این شرکت های اینترنتی تحت کنترل و نظارت شهرداری قرار بگیرند. تاکنون دو بار این موضوع در دستور کار شورای عالی ترافیک قرار گرفته که هر دو بار از دستور کار خارج شده است اما ما بر اساس مقررات به دنبال نظارت بر فعالیت این شرکت ها هستیم و به زودی روند قانونی نظارت را اجرایی می کنیم.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در خصوص نرخ متفاوت پارکینگ های عمومی گفت: پارکینگ های داخل شهر تهران دو دسته هستند، برخی زیر نظر شهرداری بوده و برخی شخصی و پارکینگ های شهرداری موظف هستند که نرخ های مصوب را رعایت کنند، در غیر این صورت با آنها برخورد می کنیم.

پورسیدآقایی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص حذف محدوده زوج و فرد گفت: از سال گذشته در شورای ترافیک تهران این موضوع پیگیری می شد و مصوب شد در سال ۹۷ مطالعات تکمیلی در منطقه زوج و فرد انجام شود و اگر این گزارش به تأیید شورای ترافیک تهران رسید، در خصوص لغو محدود زوج و فرد تصمیم گیری شود.

وی افزود: این مطالعات انجام شد و نتیجه آن این بود که میزان آلودگی هوا در محدوده زوج و فرد با اعمال محدودیت ها کاهش نداشته است. این موضوع در دنیا نیز تجربه شده است. هر طرح مبتنی بر محدودیت در کوتاه مدت باعث کاهش آلودگی هوا شده اما در بلندمدت آلودگی دوباره به محدوده برگشته و حتی بیش از گذشته شده است، زیرا شهروندان سعی می کنند با خرید ماشین های ارزان قیمت با هر دو پلاک در محدوده تردد کنند، بنابراین بر اساس نتیجه مطالعات، شورای ترافیک تهران در خصوص محدوده زوج و فرد تصمیم گیری می کند.

پورسیدآقایی با بیان اینکه پیشنهاد اولیه این است که طرح زوج و فرد برداشته شود و همه خودروها مجاز به ورود به این محدوده شوند، گفت: در واقع این محدوده حلقه دوم طرح ترافیک خواهد بود و هزینه پیشنهادی ما نیز پرداخت یک سوم نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک اصلی است که ساکنان این محدوده از تخفیف های ویژه ای نیز برخوردار شوند.