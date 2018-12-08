به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا عابدینی عصر امروز در نشست تجلیل از فعالان مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه اربعین که در قرارگاه منتظران شهادت مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به اینکه فتنه‌ها و نبردهای آخرالزمانی در اوج پیچیدگی قرار دارد، اظهار کرد: ما به همه تجربه‌های سابق برای موفقیت شدن در این نبردها نیاز داریم.

وی با بیان اینکه نبرد میان حق و باطل در جهان از ابتدای تاریخ وجود داشته است، اضافه کرد: جریان کربلا تقابل کامل جبهه حق علیه باطل و سرمایه بزرگی برای تحقق ظهور امام زمان(عج) است.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: دشمن راهکارهای مختلف را برای مقابله با اربعین حسینی دنبال کرده است اما تاکنون نتوانسته مانع حضور زائران در اربعین حسینی شود همانطور که امسال نیز هزینه‌ها افزایش قابل توجهی داشت اما جمعیت قابل توجهی به زیارت اربعین مشرف شد.

وی گفت: تلاش‌های دشمن موجب شد که شرایط حضور زائران در اربعین سخت‌تر شود اما این سخت‌شدن اربعین با کمک‌های جمعی قابل رفع شدن است و این امر فرهنگ‌های مهم و مناسبی را در میان شیعیان و مسلمانان پدید می‌آورد.

عابدینی با تاکید بر اینکه اربعین در حقیقت چند روز زندگی با امام است، عنوان کرد: اربعین در نظام‌های اخلاقی و رفتاری افراد تاثیرگذار است و به‌عنوان یک حرکت دیدنی قابل تجربه مثال‌زدنی است.

وی با اشاره به اینکه عمق اخلاق و افعال درست در اربعین حسینی محقق می‌شود، تصریح کرد: جریان اربعین یک فرهنگ زنده و مهاجم است که دارای اجزا، ساختار و نماد مشخص و هماهنگ است که موجب تاثیرگذاری می‌شود.

عابدینی خاطرنشان کرد: اربعین حسینی به‌عنوان یک فرهنگ مهاجم مقابل همه شرایط عادی فعلی جامعه ایستادگی می‌کند و از ساده‌زیستی، گذشت و ایثار سخن به میان می‌آورد؛ ملائکه الهی در اربعین حسینی بکار گرفته می‌شوند و در حقیقت مدیریتی الهی بر اربعین حاکم است که هیچ چیزی توانایی ایستادگی مقابل این قدرت را ندارد.

این کارشناس برجسته دینی از بایکوت خبری به‌عنوان بالاترین حیله دشمن نسبت به اربعین یاد کرد و گفت: اربعین بزرگ‌ترین اجتماع بشری است و دشمن نمی‌تواند با وجود امکانات مختلف نمی‌تواند از انعکاس جهانی این حرکت بزرگ جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: اربعین با فرهنگ‌های دیگر قابل مقایسه نیست چراکه جاذبه آن فرهنگ‌های مختلف را به سمت خود آورده و آن‌ها را جذب و هضم می‌کند به همین علت نباید نظام اربعین را دست کم بگیریم؛ حرکت اربعین ما را به سمت زندگی در کنار امام زمان(عج) سوق می‌دهد.

عابدینی یادآور شد: سبک زندگی ما گاهی از دین ما نشأت نگرفته است اما اگر این هدف تحقق یابد می‌توانیم بگوییم که اربعین را در مراحل مختل زندگی خود جاری و قابل مشاهده کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از جامعه توحیدی دوران ظهور در اربعین به نمایش گذاشته می‌شود، تصریح کرد: زمانی می‌رسد که افراد بی‌توجه نسبت به اربعین حسینی از غفلت خود پشیمان خواهند شد چراکه زائران اربعین به ویژه خادمان این عرصه جایگاهی ویژه نزد امام حسین(ع) دارند.

عابدینی با بیان اینکه موکب‌داری‌ها و دعوت‌کردن‌ها باید به سمت تقویت وحدت گرایش یابد، تصریح کرد: از جاذبه‌های قومی و قبیله‌ای برای جذب افراد به سمت اربعین باید استفاده کنیم اما همه این پرچم‌های قبیله‌ای باید زیر پرچم اربعین قرار گیرد و افراد نیز باید نگاه یکسانی نسبت به ارزش زائر و خادم داشته باشند.