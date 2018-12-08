روابط اقتصادی ایران و افغانستان نیازمند یک تحول جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز شنبه در دیدار "عبدالرئوف ابراهیمی" رئیس مجلس افغانستان اظهارداشت: روابط تهران و کابل، روابطی فراتر از همسایگی است و از همین رو غلبه بر تروریسم و استقرار ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دو چندانی دارد.

روحانی در این دیدار که در حاشیه دومین کنفرانس روسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه برگزار شد؛ افزود: روابط ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف رو به گسترش است و در حال حاضر ایران در راستای اتصال ریلی دو کشور، خط آهن را تا مرز افغانستان اجرایی کرده و برای اتصال این خط آهن به هرات در داخل افغانستان نیز آماده کمک به این کشور هستیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه "تلاش داریم خط آهن چابهار به زاهدان هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و در ادامه نیز به افغانستان متصل شود"، گفت: منطقه چابهار فرصت بسیار خوبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور و فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران منطقه ای است.

روحانی در ادامه با اشاره به مشکل تولید و تجارت مواد مخدر تصریح کرد: معضل مواد مخدر آسیب‌های زیادی به هر دو ملت ایران و افغانستان وارد کرده و حل جدی آن فقط در گرو همکاری متقابل است. ایران با توجه به تجاربی که در این زمینه دارد آماده است به دولت افغانستان در زمینه مبارزه با کشت خشخاش و توسعه کشت‌های جایگزین کمک کند.

آقای "عبدالرئوف ابراهیمی" رئیس مجلس افغانستان نیز با ابراز خرسندی از این دیدار، گفت: ایران و افغانستان اشتراکات قومی و فرهنگی بسیاری دارند و ملت افغانستان به ایران به چشم همسایه‌ای نگاه می‌کند که همواره در روزهای سخت کنار او ایستاده است.

رئیس مجلس افغانستان افزود: ایران و افغانستان هر دو از قربانیان اصلی تروریسم در منطقه و جهان هستند و باور داریم همکاری افغانستان با ایران در زمینه مبارزه با تروریسم نه تنها به نفع دو کشور، بلکه به نفع کل منطقه است و باعث گسترش ثبات و تسریع توسعه در منطقه خواهد شد.

ابراهیمی از میزبانی شایسته جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستان تشکر کرد و اظهار داشت: فراهم آوردن امکان تحصیل فرزندان مهاجرین افغانی در ایران یکی از بزرگترین خدماتی است که ایران به ملت و دولت افغانستان کرده است.

رئیس مجلس افغانستان تصریح کرد: افغانستان جایگاه چابهار را در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بسیار مهم می‌داند و برای توسعه همکاری‌های خود با ایران اراده جدی داریم.

وی با اشاره به اینکه معضل مواد مخدر آسیب‌های زیادی به افغانستان و حیثیت ملتی صاحب تاریخ و فرهنگ وارد کرده است، اظهارداشت: افغانستان به همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف و از جمله مبارزه با مواد مخدر تمایل داشته و به ایران در این همکاری‌ها اعتماد کامل دارد. شک نداریم که جمهوری اسلامی ایران خواهان مصلحت و رفاه مردم منطقه و از جمله مردم افغانستان است و به همکاری با ایران برای توسعه افغانستان نیازمندیم.