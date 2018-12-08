به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی اسرائیل‌نشنال، «دنی‌دنون» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل انتصاب «هیثر نائورت» به تصدی سفیر آمریکا در سازمان ملل را به وی تبریک گفت.

در پیام دنون خطاب به نائورت آمده است: خانم نائورت در سمت‌ های پیشین خود نیز کنار اسرائیل بوده و شک ندارم که این همکاری میان تل آویو و واشنگتن در طول دوره کاری او نیز مستحکم می‌ شود.

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل ادامه داد: در ۲ سال گذشته با همکاری نزدیک با نیکی هیلی سفیر کنونی آمریکا در سازمان ملل در تبدیل وضعیت خصمانه و حصول دستاوردهای بی‌ سابقه موفق بودیم.

ور در ادامه افزود: هیلی همیشه دوست اسرائیل باقی خواهد ماند.

این درحالیست که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا پیشتر تائید کرد که «هیثر نائورت» سخنگوی کاخ سفید را برای جانشینی نیکی هیلی نامزد کرده است.

هیلی در ماه اکتبر از سمت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل استعفا داده و اعلام کرده بود که تا آغاز سال جدید میلادی در مقام خود باقی می ماند.